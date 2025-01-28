¡ØºâÈ¶Éü½²¡Ù4ÏÃ¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÉü½²´°Î»¡¡»ëÄ°¼Ô¤âÁÖ²÷¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏî´·½Í´¤ÈÂíËÜÈþ¿¥¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ØºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Á11¡§55¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÊÔ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Îè±û¡ÊÀ¾³À¾¢¡Ë
¡¡¥Æ¥ìÅìÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¤ò¼Â¼ÌÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ÆüËÜÍ¿ô¤Î°ËÀªºâÈ¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÆÂ²¤ËÇ÷³²¤µ¤ì¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤«¤é¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡È¥µ¥ìÉ×¡É¤Ë¤è¤ëÉü½²¤òÀÀ¤¦ÉÔÎÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡³¨Íý¹á¡ÊÂíËÜ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü½²¤òÁË»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í³µ®Ìé¡ÊÅÏî´¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ËÊì¡¦¶Á»Ò¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤¬Ãþ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤µ¯¶È²È¤ÎÎè±û¡ÊÀ¾³À¾¢¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¯¡£°ìÊý¡¢³¨Íý¹á¤Ï¶Á»Ò¤ÈÎè±û¤Î´Ø·¸¤ò´í×ü¤¹¤ë¤â¡¢¶Á»Ò¤Ë·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¨Î¤¹á¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯Îè±û¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¶Á»Ò¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÎè±û¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Åê»ñ¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¿ÈÂÎ¤Î´Ø·¸¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡Í³µ®Ìé¤Î·×Î¬¤Ë¤è¤ê¡¢Îè±û¤È¤ÎÌ©²ñ¤Î¸½¾ì¤¬É×¤ÎÀ¬°ìÏº¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶Á»Ò¡£¼«¿È¤Î¼«Í³¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÀäË¾¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£Éü½²¤ò´°Î»¤·¤¿Í³µ®Ìé¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¶Á»Ò¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡Æó¿ÍÌÜ¤ÎÉü½²´°Î»¤Ë¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¥Ü¥¿¥ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç²¡¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö1¿Í¤º¤Ä´é¤òÅÉ¤êÄÙ¤¹Í³µ®Ìé¤Î´é¤¬¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¿¡¼!!!!¡ªÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿!!¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡¼!!¡×¡ÖÈéÆù¤¹¤®¤ë!!¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÖ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Îè±û¡ÊÀ¾³À¾¢¡Ë
¡¡¥Æ¥ìÅìÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¤ò¼Â¼ÌÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ÆüËÜÍ¿ô¤Î°ËÀªºâÈ¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÆÂ²¤ËÇ÷³²¤µ¤ì¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤«¤é¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡È¥µ¥ìÉ×¡É¤Ë¤è¤ëÉü½²¤òÀÀ¤¦ÉÔÎÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡³¨Íý¹á¡ÊÂíËÜ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü½²¤òÁË»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í³µ®Ìé¡ÊÅÏî´¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤ËÊì¡¦¶Á»Ò¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤¬Ãþ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤µ¯¶È²È¤ÎÎè±û¡ÊÀ¾³À¾¢¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¯¡£°ìÊý¡¢³¨Íý¹á¤Ï¶Á»Ò¤ÈÎè±û¤Î´Ø·¸¤ò´í×ü¤¹¤ë¤â¡¢¶Á»Ò¤Ë·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¨Î¤¹á¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯Îè±û¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¶Á»Ò¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÎè±û¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Åê»ñ¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¿ÈÂÎ¤Î´Ø·¸¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡Æó¿ÍÌÜ¤ÎÉü½²´°Î»¤Ë¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¥Ü¥¿¥ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç²¡¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö1¿Í¤º¤Ä´é¤òÅÉ¤êÄÙ¤¹Í³µ®Ìé¤Î´é¤¬¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¿¡¼!!!!¡ªÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿!!¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡¼!!¡×¡ÖÈéÆù¤¹¤®¤ë!!¤Ç¤â¤¹¤Ã¤¤ê!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÖ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£