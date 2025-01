【「カービィと吉野家まんぷく大作戦」追加販売】実施期間:1月28日11時~2月17日20時

吉野家は、キャンペーン「カービィと吉野家まんぷく大作戦」の追加販売を本日1月28日11時より2月17日20時にかけて実施する。

「カービィと吉野家まんぷく大作戦」は2024年8月より実施されていたキャンペーンで、コラボメニューの販売のほか、カービィのオリジナルフィギュアのプレゼントが行なわれていた。早期に完売となったことを受けて追加販売が予告されており、今回アプリを使ったポイント交換方式にて再び実施されることが決定した。

追加販売では公式アプリを使い、450円ごとの会計で1ポイントが贈呈。2ポイントで好きなフィギュアが1つもらえる。なお、今回の追加販売ではオリジナルの容器と袋は含まれない。

