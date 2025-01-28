¡Ú¡Ö»ÄÁü¤Ë¸ý¹È¤ò¡×¡Û
1·î28Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§1,320±ß

¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö»ÄÁü¤Ë¸ý¹È¤ò¡×¤ò1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,320±ß¡£

¡¡ËÜºî¤Ï1995Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Åû°æ¹¯Î´»á¤Î¼Â¸³¾®Àâ¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¡£¸¶ºî¤ÏTikTok¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÌó50ËüÉô¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡À¤³¦¤«¤é1¤Ä¤º¤ÄÊ¸»ú¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤¬ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤¿À¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢²òÀâ¤Ï¹ñ¸ì¼­ÅµÊÔ»¼¼Ô¤ÎÈÓ´Ö¹ÀÌÀ»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¡Ö»ÄÁü¤Ë¸ý¹È¤ò¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

¸¶ºîÌó50ËüÉô¡ª ¼Â¸³Åª¤ÊÌ¾¾®Àâ¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ª
À¤³¦¤«¤é°ì¤Ä¤º¤ÄÊ¸»ú¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¸»ú¤¬¾Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡£
――¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò¾ÃÌÇ¤«¤é¼é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£

¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æµõ¹½¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Àâ²È¡¦º´¼£¾¡É×¡£
¸½¼Â¤Èµõ¹½¤¬½ù¡¹¤ËÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º´¼£¤Ï¤Ê¤Ë¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©

(C)KADOKAWA CORPORATION 2025
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£