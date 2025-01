【「炎の闘球女 ドッジ弾子」5巻】1月28日 発売価格:880円

小学館は、マンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」の5巻を1月28日に発売する。価格は880円。

本作はWebマンガサイト「週刊コロコロコミック」で連載中の熱血ドッジボールマンガ。「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編にあたり、弾平の娘・弾子が主人公となっている。

5巻では裏闘球大会に参戦した弾子たちの前に、闇の最強チーム「ブラックアーマーズ」が立ちはだかる。

また表紙には、スージー&もち子の先輩コンビが描かれている。

【「炎の闘球女 ドッジ弾子」5巻あらすじ】

闇の最強チームブラックアーマーズ降臨!

裏闘球大会に参戦中の弾子たち。ついに優勝候補のブラックアーマーズと激突! 彼女たちのドッジは”死”のドッジ。その力の裏に衝撃の過去が! 球川闘球部は勝てるのか?

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.