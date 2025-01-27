ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤¬¥ì¥ó¥Ì¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡ª¡Ä30ºÐ¤Ç¼«¿È½é¤Î²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Ø

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📸New Pic!!— ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥° (@SoccerKingJP) January 27, 2025
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Les chiffres parlent pour lui 📊🎯— Stade Rennais F.C. (@staderennais)
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𝐃𝐞𝐠𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭 𝐊𝐲𝐨𝐠𝐨 ! pic.twitter.com/EcFqD0Dq8o
January 27, 2025