ÃæµïÀµ¹»á¡¡½÷À¤¬¼«ÂðË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¡Ö¼éÈëµÁÌ³¡×¤Î¤¿¤á²óÅú¤»¤º¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹Á¼ÒÄ¹¤¬ÀâÌÀ
¡¡½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê£µ£²¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢Æ±¶É¤Î¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£·Æü¡¢¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¸¤¬Ãæµï»á¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢½÷À¤¬Ãæµï»á¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼éÈëµÁÌ³¡×¤òÍýÍ³¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£¶·î¤ËÃæµï¤È½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¡Ö¶Ë¤á¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÎ°è¤ÎÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢£²£³Ç¯£µ·î¤Ë´´Éô¼Ò°÷£Á»á¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¡¢Ãæµï»áÂð¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬³«¤«¤ì¡¢½÷À¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¶É¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤Ï½÷À¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÇ§¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæµï»á¤Î¼«Âð¤Ç½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö½÷À¤Ï¤Ê¤¼Ãæµï»á¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹Á»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä²æ¡¹¤Ï½¸¹ç¤Î»ÅÊý¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡ÖÀµ¼°¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ãæµï»á¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡Ø¼éÈëµÁÌ³¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ï¡Ë³«¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£