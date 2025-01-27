¥Õ¥¸²ñ¸«Ê¶µê¡Ö¼ÁÌäÄ¹¤¤¡×¡Öµ¼Ô¤¬Àâ¶µ¡×¼ÁÌäÂ¦¤ËÈãÈ½µ¯¤³¤ë¢ª¼èºàÂ¦¤Î±éÀâ¡¦Àâ¶µ¡¦Ìî¼¡¤¬ÉÔÉ¾¡Ö¥À¥é¥À¥é¤Èµ¼Ô¤Î¼«¸ÊËþÂ¡×¡¡¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤Ç²ñ¸«³«¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¥³¥ì¤«
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£·Æü¸á¸å£´»þ¤«¤é¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÂÐ±þ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡¢²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¶â¸÷½¤¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢£È£Ä¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤Ë¹Á¼ÒÄ¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤º¡¢»²²Ã¼Ò¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÌÔÎõ¤ÊÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡¢¼ÁÌäÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¥ª¡¼¥×¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ï£¶»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡£±£·Æü²ñ¸«¤Ç¤Ï¹Á¼ÒÄ¹¤é¤¬Â¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó²ñ¸«¤Ç¤Ï½øÈ×¤Ï¥Õ¥¸Â¦¤¬£±£·Æü¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À·Á¤Ç¡¢Ãæµï»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢½÷À¤Ø¤Î¼Õºá¡¢Ãæµï»á¤ÎÈÖÁÈÂ³¹Ô¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼èºàÂ¦¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤äÅÜ¹æ¤¬Áê¼¡¤®¡¢Â¾¤Î¼èºà¼Ô¤¬¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤ÈÍ¡¤¹¾ìÌÌ¤â¡£ÆÃ¤Ë£´»þ´Ö¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¼ÁÌä¼Ô¤¬¥Õ¥¸Â¦¤Ø¤ÎÀâ¶µ¤òÂ³¤±¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼ÁÌä¤¬Ä¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¼ÁÌä¤ò´Ê·é¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¼ÁÌä¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÆ±¤¸¼ÁÌä¡×¡ÖÀâ¶µ²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Öº£²ó¤Î²ñ¸«¡¢¼ºÇÔ¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¼ÁÌä¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö¥À¥é¥À¥é¤ÈÄ¹¤¤²ñ¸«¡Ä¼ÁÌä¤¹¤ëµ¼ÔÃ£¤Î¼«¸ÊËþÂÂç²ñ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¼ÁÌä¤À¤«Àâ¶µ¤À¤«¤ï¤«¤é¤óµ¼Ô¤ÎÄ¹¤¤È¯¸À²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×¡Ö¥°¥À¥°¥À¡×¤È¼ÁÌäÂ¦¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£