Èï³²¼Ô½÷À¤ò¡ÖÃ¯¤¬Í¶¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ãæµï»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¼éÈëµÁÌ³¡×¥Õ¥¸¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤ÇÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
Î×»þ¼èÄùÌò²ñµÄ¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊFMH¡ËµÚ¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ÅÇ¼½¤¼£ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ê74¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ìÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó±óÆ£Î¶Ç·²ð¼èÄùÌòÉû²ñÄ¹¡Ê68¡Ë¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¶â¸÷½¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê70¡Ë¤Î4¿Í¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ÅÇ¼²ñÄ¹¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤¬¼Ç¤¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢FMH¤ÎÀ¶¿å¸¼£ÀìÌ³¡Ê63¡Ë¤¬28ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
17Æü¤Î²ñ¸«¤òµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤Éº£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ë±óÆ£Éû²ñÄ¹¤Ï¡ÖÅ¬À¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ãæµï»á¤ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤¿¼Ò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö23Ç¯7·î°Ê¹ß¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÃæµï»á¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¥Á¥Ã¤È¤·¤¿Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¤Î´´Éô¼Ò°÷¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Èï³²½÷À¤¬¡¢Ã¯¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÅöÆü¤ËÃæµï»á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃÄêÆü¤Î½¸¹ç¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ãæµï»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈëµÁÌ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤ÎA»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤ÏºòÇ¯8·î¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºòÇ¯8·î¤Ë½÷À¤¬»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢A¤Ø¤Î·ù°´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£½µ´©»ï¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£½÷À¤«¤é¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ê87¡Ë¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â¸«¤ëFMH¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¶¿å¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¤ÎÀ©ÅÙÅª¤Ê¼Ô¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦È¿¾ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£Î©¾ì¤Î¶¯¤¤¼Ô¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢²¼¤Î¼Ô¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²þÁ±ºö¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÀ©ÅÙÅª¤Ë¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Äºî¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£