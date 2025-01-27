ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤¬Ê©£±Éô¥ì¥ó¥Ì¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¡ª¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç165Àï85È¯¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤¬30ºÐ¤Ç²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡ÖÍÌ¾¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥ì¥ó¥Ì¤Ï¸½ÃÏ£±·î27Æü¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤éÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2027Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯È¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡Ù»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï1200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥ó¥Ì¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ10°Ì°ÊÆâ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ·ø¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ºßÀÒ¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î°ðËÜ½á°ì°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±·î20Æü¤Ë30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Å¶¶¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2021Ç¯¤Î²ÃÆþ°ÊÍè¡¢ºßÀÒ£³Ç¯È¾¤Ç165»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢85¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ÜÀÒ·èÄê¡ª¸Å¶¶µü¸è¤Î¥ì¥ó¥Ì¥æ¥Ë»Ñ
¡¡¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤È¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¹¤°¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯·î¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢ÍÌ¾¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤È·Ð¸³¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ê¡¼¥°¤Î½ç°Ì¤òºÆ¤Ó¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÀ¼è¤ê²°¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡Ù»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï1200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥ó¥Ì¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ10°Ì°ÊÆâ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ·ø¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ºßÀÒ¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î°ðËÜ½á°ì°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ÜÀÒ·èÄê¡ª¸Å¶¶µü¸è¤Î¥ì¥ó¥Ì¥æ¥Ë»Ñ
¡¡¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤È¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¹¤°¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯·î¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢ÍÌ¾¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤âµ»½ÑÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤È·Ð¸³¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ê¡¼¥°¤Î½ç°Ì¤òºÆ¤Ó¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÀ¼è¤ê²°¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô