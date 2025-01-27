ÊªÍý³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢³ËÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤³¤Ë±£¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡©
2023Ç¯1·î28Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¡© ¶µ¤¨¤Æ¡¢ÀèÀ¸¡ª
¿·¤·¤¤¸¦µæ¤Ï¡¢³ËÇúÈ¯¤Ç¤âÀ¸Â¸²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤ë¹ÔÆ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇúÈ¯»þ¤Ë²°Æâ¤«¤Ä¡¢Çú¿´ÃÏ¤«¤é½½Ê¬±ó¤¯¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÇúÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢½Å½ý¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤É¤³¤Ë±£¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ÏºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·úÊªÆâ¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾·Â0.8km¤Ë¤¤¤ë¤È¾øÈ¯¤¹¤ë³ËÇúÈ¯¤ò¹Í¤¨¤¿
¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥¥×¥í¥¹¤Î¥Ë¥³¥·¥¢Âç³Ø¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÅÔ»Ô¤Ç750¥¥í¥È¥ó¤ÎÃÆÆ¬¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³Ë¤ÎÇú¿´ÃÏÃæ¿´¤«¤éÈ¾¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó0.8km¡Ë¶¯¤ËµÚ¤ÖÈÏ°Ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤ÎÃæ¤ÇÊÉ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À
¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢ÇúÈ¯¤Ï10ÉÃ°ÊÆâ¤ËÃÏ¾å¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ¾·ÂÌó3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó4.8km¡Ë¤Î¾×·âÇÈ¥Ð¥Ö¥ë¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾×·âÇÈ¤Ï¡¢²°³°¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÇö¤¤·úÊª¤òÅÝ²õ¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊä¶¯¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ½ý¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÁ´°÷¤¬À¸¤»Ä¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¦µæÃø¼Ô¤Î¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥É¥ê¥«¥¥¹¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¾×·âÇÈ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊä¶¯¤µ¤ì¤¿·úÊªÆâÉô¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´í¸±À¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«ÊªÍý³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¹â¤¤ÂÐµ¤Â®ÅÙ¡ÊÈô¹ÔÊª¤Î¶õµ¤¡¦µ¤Î®¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ®ÅÙ¡Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å½ý¤ä»àË´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢ÊªÍý³Ø¤ÎÎ®ÂÎ³Ø»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·úÊªÆâ¤Î¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÐµ¤Â®ÅÙ¤òÁýÉý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÇÈ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉ÷¤¬ÊÉ¤«¤éÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²°Æâ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤Þ¤ÀÃÏÌÌ¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë
¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊü¼ÍÀþ¤ÎÊü¼ÍÀ¹ß²¼Êª¤È¼þ°Ï¤Î¹½Â¤ÅªÂ»½ý¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤¢¤Ê¤¿¤¬Èæ³ÓÅªÌµ½ý¤ÇºÇ½é¤Îº®Íð¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ËÊ¼´ï¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊä¶¯¤µ¤ì¤¿·úÊª¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤ë¡×¤ÏÀ¸Â¸³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÏÈá»´¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÇÁá¤¯¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊä¶¯¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ë±£¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤è¤ê¤âÀ¸Â¸²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áë¡¦¥É¥¢¡¦Ï²¼¤Ï´í¤Ê¤¤
µÕ¤ËºÇ°¤Î±£¤ì¾ì½ê¤Ï¡¢Áë¡¢¥É¥¢¡¢Ï²¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤Ï¾×·âÇÈ¤Î¶õµ¤¤¬ºÇ¤âÅÁ¤ï¤ë¾ì½ê¤Î¤¿¤á¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ëü°ìÇúÈ¯¤ËÌÌ¤·¤¿ÀµÌÌ¤ÎÉô²°¤Ç¤â¡¢ÊÉÂ¦¤Î³Ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ëµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ØÊäÂ¤Ç¤¹¡£ ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Ë±£¤ì¤Æ³ËÇúÈ¯¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£