sacai 2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó - ÁÇºà¤ÎË¤«¤µ¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à
sacai(¥µ¥«¥¤)¤Î2025Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¡¦½©¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢2025Ç¯1·î26Æü(Æü)¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÈÁÇºà´¶¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÂçÃÀ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤
Ë¤«¤ÊÁÇºà´¶¡¢ÎÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ò¼´¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹º£µ¨¤Îsacai¡£ÆÃ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤À¡£¥ß¥É¥ë¾æ¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Î¼ó¼þ¤ê¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ä¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿ï½ê¤Ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥È¤Î¶ß¤Ë¤â¡¢¾åÉÊ¤Ë¥·¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
sacai¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢º£µ¨¤â·òºß¡£¥Ô¡¼¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢ÈæÍã»ÅÍÍ¤Î¥ß¥É¥ë¥³¡¼¥È¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤ò´ó¤»¤¿MA-1¤Ï¡¢¿þ¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÊ¬ÎÌ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤È¤ê¡¢Âç¤¤¯ÇÈÂÇ¤Ä¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£¶ß¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ï¡¢¿þ¤ËÂçÃÀ¤Ê¥¿¥Ã¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¹½Â¤¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤òÆó½Å¤Ë»Å¾å¤²¡¢²¼ÁØ¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÂç¤¤¯ËÄ¤é¤Þ¤»¤¿Îã¤À¤í¤¦¡£¾åÁØ¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢²Ã¤¨¤Æ¥µ¥¤¥É¥Ù¥ó¥Ä¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÁØ¤«¤é²¼ÁØ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬ÇÁ¤¯¡¢ÂçÃÀ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¿¥¤ê¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥³¡¼¥È¤Î¥é¥Ú¥ë¤òÆó½Å¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¦¥§¥¢¤ËÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
sacai¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ò¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬º®ºß¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥È¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥È¾æ¡£¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï½ÄÊý¸þ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ä¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÌ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢º£µ¨¡¢Áõ¾þÅª¤Ê²ÖÊÁÊ¸ÍÍ¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ù¥¹¥È¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÌöÆ°´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÔ¤ßÃÏ¤Ç²ÖÊÁ¤ÎÊ¸ÍÍ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Ûsacai 2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó - ÁÇºà¤ÎË¤«¤µ¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à