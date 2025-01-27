»°»³Î¿µ±¡¢BE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¼ç±é±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼çÂê²Î½éÈäÏª¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ä¤Ä¤é¤À¤Ê¡×
BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦RYOKI¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤È¡¢ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬W¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡Ù¡Ê2·î7Æü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¡õPREMIUM EVENT¤¬26Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¡£BE:FIRST¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¼çÂê²Î¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢¶¯Ç÷À¾ã³²¤Ë¤è¤ë·éÊÊ¾É¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼êÂÞÃåÍÑ¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Æ±À³¤¹¤ëÎø¿Í¤Ë¤â¼ê¤¹¤é¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤³¨ËÜºî²È¡¦¿åÅçÎÉ¾ë¤ò»°»³¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢ÎÉ¾ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢ÉÂµ¤¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤Ë»×¤¤Çº¤à½ñÅ¹°÷¤Î½÷À¡¦¶ÍËÜ·îºÚ¤òµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆâÅÄ±Ñ¼£¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¡Êµ¬ÌÏ¤Î¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Ö¤óÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ìó2Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Èº£¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥Û¥óÌò¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ë¡¢2PM¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤â¡ÖÎ¿µ±¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢2¿Í¤ÏÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤¬2PM¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ØI'm your man¡Ù¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆBE:FIRST¤Î7¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡ØÃ¯¤è¤ê¤â¡Ù¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SKY-HI¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ëºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿RYOKI¤µ¤ó¡£¼ç±éºî¤Î¼çÂê²Î¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤È¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¡ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ä¤Ä¤é¤À¤Ê¡É¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£7¿Í¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢»°»³¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÍÆ±»Î¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤äÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤Î±ü¤ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ç¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£