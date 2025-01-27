35ºÐÄ«¥É¥é½Ð±éÇÐÍ¥¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ögrit agency¡×½êÂ°¤òÈ¯É½¡Öº£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÅÄÀ®ºÈ¡Ê35¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ögrit agency¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡Ögrit agency¡×¤È
ÁÈ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë¤ÏÌó16Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂà½ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ÅÄ¤Ï19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¡£09Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡ú¥¹¡¼¥Ä¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡×¡Ê10Ç¯¡Ë¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¤È¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤â½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Ë¤Ï¸¦µæ°÷Ìò¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤¿¡£