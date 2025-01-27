·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ:COM MOBILE¡×¤Ë¤ÆGoogle¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 8a¡×¤¬2·î6Æü¤ËÈ¯Çä¡ª²Á³Ê¤Ï8Ëü1840±ß¡£MVNO¤Ç¤Ï½é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
|J:COM MOBILE¤«¤é5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¡ÖGoogle Pixel 8a¡×¤¬2·î6ÆüÈ¯Çä¡ª
JCOM¡Ê¥¸¥§¥¤¥³¥à¡Ë¤Ï27Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤«¤é²óÀþ¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÆMVNO¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ:COM MOBILE¡×¡Ê https://www.jcom.co.jp/service/mobile/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖPixel 8a¡×¡ÊGoogleÀ½¡Ë¤ò¼è¤ê°·¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Pixel £¸a¤ÏGoogle¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖPixel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¤¦¤Á¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¡Èa¡É¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖPixel 8¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 8 Pro¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖTensor¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3À¤Âå¡ÖTensor G3¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Á°µ¡¼ï¡ÖPixel 7a¡×¤«¤é¥«¥á¥éµ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤¬ºÇÂç90Hz¤«¤éºÇÂç120Hz¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¿·¤·¤¤¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤¤ÆËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP67¡Ë¤ä²èÌÌÆâ»ØÌæÇ§¾Ú¡¢´éÇ§¾Ú¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡ÊQi¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó1300Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ1.12¦Ìm¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ê²è³Ñ96.5¡ë¡¢F2.2¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó6400Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ0.8¦Ìm¡¢1¡¿1.73·¿¡¢4in1¡¢PDAF¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ê²è³Ñ80¡ë¡¢F1.89¡¢OIS¡¢Ä¶²òÁü¥º¡¼¥àºÇÂç8ÇÜ¡Ë
¡¦Ìó1300Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ1.12¦Ìm¡¢PDAF¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ê²è³Ñ120¡ë¡¢F2.2¡Ë
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÌó6.1¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2400¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¤ª¤è¤Ó4492mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2¡Ë¡¢Wi-Fi 6E¡¢Bluetooth 5.3¡¢NFC Type A¡¿B¡¢¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¡Ë¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼þ°Ï¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼§ÎÏ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢µ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡ß2¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ê¤É¡£ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤Ï8GB¡ÊLPDDR5X¡Ë¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï128GB¤Þ¤¿¤Ï256GB¡ÊUFS 3.1¡Ë¡¢microSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÈóÅëºÜ¤Ç¤¹¡£
SIM¥«¡¼¥É¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤Û¤«¡¢eSIM¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OS¤ÏAndroid 14¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢7Ç¯´Ö¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¿·µ¡Ç½¡ÖFeature Drop¡×ÄÉ²Ã¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÊÝ¾Ú¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó152.1¡ß72.7¡ß8.9mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó188g¡£¤Ê¤ª¡¢¾åµµ¡¼ï¡ÖPixel 8¡×¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¡ØGoogle¡¢¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 8a¡×¤òÈ¯É½¡ª5·î14ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï7Ëü2600±ß¤«¤é¤Ç¡¢NTT¥É¥³¥â¤äau¡¢SoftBank¤«¤é¤âÈÎÇä - S-MAX¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Google Pixel 8a ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦J:COM MOBILE¤Ç Google Pixel 8a ¤ò2·î6ÆüÄó¶¡³«»Ï - Google ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ AI ¥¹¥Þ¥Û¡¢J:COM MOBILE¤Ë½é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×-|¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | JCOM³ô¼°²ñ¼Ò | J:COM
¡¦J:COM MOBILE | J:COM