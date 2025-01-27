¥Õ¥¸²ñ¸«Ãæ·Ñ¤Ç·î9¡õ·î10¥É¥é¥ÞÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¡SNS¤ÇÍîÃÀ¤ÎÀ¼Â³½Ð¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö´°Áö¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤òÆ±¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¶É·Ï¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê¸å3¡§45¡Ë¤«¤éËÁÆ¬¤ÏÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ç¥£¥ì¥¤¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¬³«»ÏÌó6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â·ÑÂ³¡£¸å¤ËÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¡¢·î9¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¡¢·î10¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤ë7»þ¤è¤ê¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·î9¥É¥é¥Þ¤ÎX¤â¡ÖËÜÆüÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×Âè3ÏÃ¤Ï¡¢Íè½µ2·î3Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤È¡ÄÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô
¡¡¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö¤è¤ë10»þ¤è¤ê¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£²ñ¸«¤ÏµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¸½ºß¡Ê¸á¸å10»þ30Ê¬¡Ë¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ2ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡Ö1½µ´Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë9»þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç´°Áö¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö·î9¤â·î10¤â¥É¥é¥Þ¤ÏºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Êó¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÍè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍîÃÀ¤ÈÂ³¤¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏÆ±¶É¤Î²ÅÇ¼½¤¼£»á¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ð»á¡¢¹Á¹À°ì»á¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷½¤»á¡¢À¶¿å¸¼£¿·¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¡£17Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü»£±Æ¤âµö²Ä¡¢µ¼Ô¥¯¥é¥ÖÈó²ÃÌÁ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äµ¼Ô¤Î½ÐÀÊ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ¸«Ãæ¤Îµ¼Ô¤«¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö10Ê¬´Ö¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡×¤ÎÅ°Äì¤¬ÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼¡¹¤È¡ÄÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤¿¹Á¹À°ì»á¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô
¡¡¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö¤è¤ë10»þ¤è¤ê¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£²ñ¸«¤ÏµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¸½ºß¡Ê¸á¸å10»þ30Ê¬¡Ë¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ2ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡Ö1½µ´Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë9»þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç´°Áö¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö·î9¤â·î10¤â¥É¥é¥Þ¤ÏºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Êó¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÍè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍîÃÀ¤ÈÂ³¤¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏÆ±¶É¤Î²ÅÇ¼½¤¼£»á¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ð»á¡¢¹Á¹À°ì»á¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷½¤»á¡¢À¶¿å¸¼£¿·¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¡£17Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü»£±Æ¤âµö²Ä¡¢µ¼Ô¥¯¥é¥ÖÈó²ÃÌÁ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äµ¼Ô¤Î½ÐÀÊ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ¸«Ãæ¤Îµ¼Ô¤«¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö10Ê¬´Ö¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡×¤ÎÅ°Äì¤¬ÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£