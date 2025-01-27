¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¸«£¶»þ´Ö¶á¤¯¤Ç¤ä¤Ã¤ÈµÙ·Æ¡¡70ºÐ¶á¤¤½ÐÀÊ¼Ô£µ¿Í¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ï¿´ÇÛ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¤Ï£²£·Æü¡¢¸á¸å£´»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸á¸å£¹»þ£µ£°Ê¬¤¹¤®¤Ë£±ÅÙÌÜ¤ÎµÙ·Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡££¶»þ´Ö¶á¤¯¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ÏÌó£±£µÊ¬¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÅÇ¼½¤¼£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñÄ¹¡Ê£·£´¡Ë¤È¹Á¹À°ì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÉû²ñÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¡¢¶â¸÷½¤¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£È£Ä¼ÒÄ¹¡Ê£·£°¡Ë¡¢¥Õ¥¸¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀ¶¿å¸¼£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£È£ÄÀìÌ³¡Ê£¶£´¡Ë¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¡£¡Ö¥Õ¥¸¤Î¸ª»ý¤Ä¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤µ¡¼¡¡°ìÃ¶µÙ·ÆÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÃ£¥È¥¤¥ì¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¡¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¾É¸õ·²¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö²¿»þ´Ö¤âÇ¯ÇÛ¤òµÙ·Æ¤â¥È¥¤¥ì¤â¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤«¤É¤¦¤¤¤¦¤ó¡©¡×¡Ö£·£°¤¹¤®¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤À¤«¤éµÙ·ÆÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¥Õ¥¸¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤¿¤Áç¯æùÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¸«Íí¤ß¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¡ô¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¸«½ÐÀÊ¼Ô£µ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£¶£¹¡¦£¸ºÐ¡£