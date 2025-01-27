¤³¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÍýÁÛÅª¡£ÃËÀ­¤¬¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÈà½÷Áü¡×¤È¤Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç


ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÈà½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¹¬¤»¤Ê´Ø·¸¤ÏÄ¹Â³¤­¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÈà½÷Áü¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

Í¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë


Í¥¤·¤µ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Ë°î¤ì¤¿Èà½÷¤Î¤³¤È¤òÃËÀ­¤Ï¼«Ëý¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¾ï¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æµ¤¤ÎÍø¤¯ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤À»þ¤äº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤¯¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ­¤Ï¼«Á³¤È¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¶¤ÎÈà½÷¤Ï¤Ç¤­¤¿½÷À­¡×¤È¿áÄ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Á°¸þ¤­¤Ç¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¤


Á°¸þ¤­¤ÊÀ­³Ê¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¤·¤«¤â¥³¥ß¥åÎÏ¤Î¹â¤¤Èà½÷¤Î¤³¤È¤òÃËÀ­¤Ï¼«Ëý¤Ë»×¤¦¤â¤Î¡£

Èà½÷¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÏÂ¤ó¤À¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë±ß³ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤È¤Î´Ø·¸¤òÃËÀ­¤Ï¼þ°Ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÄ¹Â³¤­¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÃËÀ­¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤â¶á¤Å¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËÃËÀ­¤¬Èà½÷¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ç¤ËÀ­³ÊÅª¤ÊÉôÊ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤ÆÃå¼Â¤ËÍýÁÛ¤ÎÈà½÷Áü¤Ø¤È¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼¤â¤¦Èà½÷¤·¤«²¶¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÃËÀ­¤«¤éºÇ¸å¤Ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë½÷À­¡×¤ÎÆÃÄ§