¥Õ¥¸²ñ¸«¡¡¡ÖÄÌÈÎ¿·Ê¹¡×µ¼Ô¤¬ÏÃÂê¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×ÁûÁ³¤È¤¹¤ë²ñ¸«¤Ë
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæµï»á¤ÈÈï³²½÷À¤¬ÌäÂê¤Î»ö°Æ¤ÇÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¤¬ÊÖÅú¡£¤½¤Î¸å¡ÖÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¸«¾ì¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤À¡ª¡×¡Ö°ìÅÙ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÅ±²ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤³¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤¬¼ÁÌä¡£²óÅú¤òÇ÷¤ëµ¼Ô¤È¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ç30Ê¬°Ê¾åç±Ãå¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤¯¡Ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤¬¹Êó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¡×¡ÖÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¿ô¿Í¤Îµ¼Ô¤¬Æ±°Õ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤µ¼Ô¤¬²ñ¾ì¤ÇÂçÀ¼¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¤É¡¢ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤Æ¼ý½¸¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ²º¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÌÈÎ¿·Ê¹¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤ÈÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¸å¡¢¼ÁÌä¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢¼ê¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¡¢ÅÜµ¤¤ò´Þ¤ó¤ÀÀ¼¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Öµ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾ì¤ò¼ý¤á¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÄÌÈÎ¿·Ê¹µ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£