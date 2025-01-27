¥¹¥Ð¥ë¤¬¿·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡È¥ï¥´¥óSUV¡É¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¼¿¹õ¥Ü¥Ç¥£¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡Ö¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯ STI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¹õ¥Ü¥Ç¥£¡ß¹õ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÁ´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Ë¡ª
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î10Æü¡Á12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ç¡¢STI¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¡ÖS210¡×¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ï¥´¥óSUV¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥° ¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë½é¤á¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿SUV¤Ç¡¢2023Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀè¿Ê°ÂÁ´¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¦¥ï¥´¥ó²ÁÃÍ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢SUV¤Î¼«ºßÀ¤È¾å¼Á¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆüËÜÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤¬¼¿¹õ¤Î¡Ö¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯ STI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯½é¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBlack Selection¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°´Ñ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢¥ë¡¼¥Õ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥¼¥ë¤Î¥Õ¥ëLED¥Ï¥¤&¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¥é¥ó¥×¡¢¥é¥¹¥¿¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¡ÖLAYBACK¡¿¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¡×¥ê¥ä¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢ËÜ³×¥·¡¼¥È¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¡õ¥Ô¥é¡¼¥È¥ê¥à¡¢¥É¥¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó STI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏSTI¡Ê¥¹¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¡ÖSTI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ÅÍÍ¡×¤Ç¡¢³°´Ñ¤Ë¤Ï¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤Æ¶õÎÏ°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖSTI ¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¡ÖSTI ¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¡ÖSTI ¥ê¥ä¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¡ÖSTI ¥ê¥ä¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¤òÁõÃå¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¡¦¥µ¥¤¥É¤Î²¼Éô¤ò¤°¤ë¤ê¤È°ì¼þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤ÎSTI¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¼ïÎà¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó STI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¹õ¤º¤¯¤á¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖSTI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¤ä¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥ê¥ó¥°G¤Ø¤Î²£¹äÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢½ÄÊý¸þ¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¡ÖSTI¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¿¥ï¡¼¥Ð¡¼¡×¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁàºî¤ËÂÐ¤¹¤ëµóÆ°¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡ÖSTI ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥É¥í¡¼¥¹¥Æ¥£¥Õ¥Ê¡¼¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¿¥ê¥ä¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤âºÎÍÑ¡£Áö¤ê¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤¿¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹SUV¡É¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£