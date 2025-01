『すみっコぐらし』の『天使なえびてんアイドル』テーマをイメージした新曲『のこりものには夢がある』がリリース。MVや、『すみっコぐらし』作者よこみぞゆり&担当デザイナーのインタビューも公開された。『すみっコぐらし』は、2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

今回の楽曲は、2024年8月に出した楽曲『えびえびEveryday!!』に次ぐ2曲目で、「えびてんのしっぽ」がアイドルをめざすストーリーをイメージした歌詞になっている。同時に「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」が出演するミュージックビデオと、『すみっコぐらし』作者のよこみぞゆりと担当デザイナーによる「えびてんのしっぽ」&『天使なえびてんアイドル』テーマ制作秘話のスペシャルインタビューも公開。「えびてんのしっぽ」や『天使なえびてんアイドル』テーマが生まれた話や、よこみぞさんが描いた新キャラクターのラフ案まで、ここでしか知ることができない特別な内容が詰まったスペシャルインタビューとなっている。ぜひ楽曲とあわせてお楽しみを。(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.