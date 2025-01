MY FIRST STORYが、2月22日より開催する自身最大規模のアリーナツアー『FLEX TO THE MAX TOUR 2025』各公演のゲストボーカルを発表した。

各公演を彩るゲストボーカルとして発表されたのは、HYDE、山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)、アイナ・ジ・エンド、Novel Core、優里。

HYDEとは昨年、テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』(フジテレビ系)のオープニング主題歌「夢幻」を共にリリース。THE ORAL CIGARETTESとは対バンや音楽フェスにて多くの共演があるほか、THE ORAL CIGARETTESがフェス出演を断念した際はMY FIRST STORYが代打で出演を務めた。アイナ・ジ・エンドはアルバム『S・S・S』収録の楽曲「2FACE」にてコラボレーションしており、過去には2度しか披露されていない楽曲となっている。

また、先日のYouTube企画にて「I’m a mess」「猿真似ドロップアウト」のオリジナルラップパートで新たな楽曲の可能性を広げ、Hiro(Vo)も交友のあるNovel Coreも参加。さらに、2019年に渋谷での路上ライブ中に通りがかったHiroが急遽参加したことで話題となった優里は、約5年を経て満を持してゲストボーカルとしてラインナップされた。

なお、本ツアーのチケットは現在オフィシャル先着先行中だ。詳細はMY FIRST STORYの公式サイトにて。

(文=リアルサウンド編集部)