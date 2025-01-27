¥Õ¥¸¼Ò°÷¤¬Â¾¶É½÷À¥¢¥Ê¤Þ¤ÇÃæµïÀµ¹»á¤È¤Î²ñ¿©¤ËÆ±ÀÊ¤µ¤»¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤È¡¢¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀ¶¿å¸¼£ÀìÌ³¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÆ±¶ÉÉû²ñÄ¹¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤Î5¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Åö³º¼Ò°÷¤¬Â¾¶É¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Þ¤ÇÃæµï»á¤È¤Î²ñ¿©¤ËÆ±ÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¹Á¼ÒÄ¹¤ÏÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Æ±¼Ò°÷¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Ãæµï»á¤ò´Þ¤à²ñ¿©¤Ë¡¢Â¾¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Î¼ã¼ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢Ä´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£