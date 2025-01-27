¡ÚËÉÈÈ°Õ¼±¹â¤Þ¤ë¡Û»¦½ý»ö·ï¼õ¤±¡¡ËÉÈÈ¥Ö¥¶ーÈÎÇä¿ôÁý²Ã¡¡Âç²»ÎÌ¤ÇÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¯¥¿¥¤¥×¡¡»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤â
¤¤¤Ä¤É¤³¤Çµ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶§°¤ÊÈÈºá¡£
JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç3¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢¸©Ì±¤ÎËÉÈÈ°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
27Æü¡¢»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿JRÄ¹Ìî±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½1¥¥í¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤òË¬¤Í¤ë¤È¡Ä¡£¡ÖËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¡×¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Îºß¸Ë¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¡Ö·î¤Ë5¸Ä¡×Çä¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½µ¤Î»ö·ïÈ¯À¸¤ÎÍâÆü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤ÇÇÜ¶á¤¤¡Ö9¸Ä¡×¤¬Çä¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÊÈ¾¥Ûー¥à¥¨¥¤¥É ¼ãÎ¤Å¹µÈÌî¾Í»Ê¥¹¥È¥¢ー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡ÖÄÌ¾ï¤À¤È¤ª»ÒÍÍ¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤Ç¤¹¤ÈÈæ³ÓÅª¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤â¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Ç¯Îð¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Âç²»ÎÌ¤ÇÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ï¡Ä
Ä¹Ìî»Ô¡¦40Âå½÷À
¡ÖËÉÈÈ¥Ù¥ë¤È¤«¤ò¾®³ØÀ¸¤È¤«¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£°Å¤¤ÌëÆ»¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥È¤È¤«¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î‟¤Ê¤¬¤éÊâ¤¡É¤ò¤ä¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤¿ËÉÈÈ¤Ø¤Î°Õ¼±¡£
ËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Ãí¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£½µËö°Ê¹ß¤ËÆþ²ÙÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ö¥¶ー¤¬Àµ¾ï¤ËÌÄ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÅÅÃÓ¤Î»ÄÎÌ¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£