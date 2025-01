¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù2»þ´ÖÈ¾SP¤Ë¡¢BE:FIRST¡¢milet¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡¢GENERATIONS¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BE:FIRSTは自身のドームツアーのために書き下ろした、高難度ダンスで魅せる最新曲「Spacecraft」をテレビ初披露!

2月10日のTBS『CDTVライブ!ライブ!』は、18時30分から2時間半スペシャルで生放送(一部地域は19時から)。出演アーティスト第1弾と歌唱楽曲も発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

GENERATIONS「True or Doubt」

TOMOO「コントラスト」

BE:FIRST「Spacecraft」

FANTASTICS「TOP OF THE GAME」

マカロニえんぴつ「然らば」

増田貴久「喜怒哀楽」

milet「I still」

BE:FIRSTは自身のドームツアーのために書き下ろした、高難度ダンスで魅せる最新曲「Spacecraft」、増田貴久は自身初のソロアルバムからリード曲の「喜怒哀楽」、miletは自身が初ヒロインを務める映画の主題歌のために書き下ろした新曲「I still」、GENERATIONSはメンバーの中務裕太がプロデュースし、Da-iCE 花村想太が作詞作曲を務めた「True or Doubt」をそれぞれテレビ初披露。フルサイズライブで届ける。

FANTASTICSは、話題のCMソングで最新曲の「TOP OF THE GAME」をフルサイズでパフォーマンス。

マカロニえんぴつは、話題のTVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマである新曲「然らば」、TOMOOは、同アニメのエンディングテーマである新曲「コントラスト」をフルサイズテレビ初披露する。

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』2時間半スペシャル

02/10(月)18:30~21:00 ※一部地域は19:00から

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/