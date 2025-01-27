¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù2»þ´ÖÈ¾SP¤Ë¡¢BE:FIRST¡¢milet¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡¢GENERATIONS¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£BE:FIRST¤Ï¼«¿È¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¹âÆñÅÙ¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖSpacecraft¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡ª
2·î10Æü¤ÎTBS¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï¡¢18»þ30Ê¬¤«¤é2»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ï19»þ¤«¤é¡Ë¡£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê¡¡¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç
GENERATIONS¡ÖTrue or Doubt¡×
TOMOO¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡×
BE:FIRST¡ÖSpacecraft¡×
FANTASTICS¡ÖTOP OF THE GAME¡×
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡ÖÁ³¤é¤Ð¡×
ÁýÅÄµ®µ×¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×
milet¡ÖI still¡×
BE:FIRST¤Ï¼«¿È¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¹âÆñÅÙ¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖSpacecraft¡×¡¢ÁýÅÄµ®µ×¤Ï¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥êー¥É¶Ê¤Î¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¡¢milet¤Ï¼«¿È¤¬½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖI still¡×¡¢GENERATIONS¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢Da-iCE ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÌ³¤á¤¿¡ÖTrue or Doubt¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
FANTASTICS¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ÇºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖTOP OF THE GAME¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¿·¶Ê¡ÖÁ³¤é¤Ð¡×¡¢TOMOO¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¿·¶Ê¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù2»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
02/10¡Ê·î¡Ë18:30～21:00 ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ï19:00¤«¤é
¿Ê¹Ô¡§¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹¾Æ£°¦TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/