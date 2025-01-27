¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦Æ£ÅÄ¿¿±û¤È¤Ï¡©¾ÜºÙ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äÌ¥ÎÏ¤«¤éÀ¤³¦¤«¤éÇ®Ë¾¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¯

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¢§24 Preludes: No. 1 in C Major - Allegro
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¢§Lucerne Festival Orchestra | Riccardo Chailly | Mao Fujita
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¢§Mao Fujita performs Mozart¡Çs Piano Sonata in C Major No. 16, K. 545 - Verbier Festival 2021
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