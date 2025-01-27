¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×ÆÃÊÌÈÇ¡ÖEnsemble in SEKAI¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï
¡¡¥»¥¬¤Ï¡¢Colorful Palette¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Android/iOSÍÑ¥²ー¥à¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡×¡Ê¥×¥í¥»¥«¡Ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡ß¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡ß¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÊüÁ÷¡Û
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤È¡Ö¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡×¡Ê¤¢¤ó¥¹¥¿¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤«¤éÅì±À¾´¿Í¡¢ÀÄÌøÅßÌï¡¢Å·ÇÏ »Ê¡¢¿ÀÂå Îà¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤«¤é¤Ï¼éÂôÀé½©¡¢Îú¥¸¥å¥ó¡¢À¥Ì¾ Àô¡¢µÕÀè²ÆÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î8¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡ÈASTRO FES¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Î¾¥¢¥×¥ê¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÈASTRO FES¡É¤È¤ÏÆüËÜÍ¿ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëÀé½©¡¦¥¸¥å¥ó¡¦Àô¡¦²ÆÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ö¥ä¤Î¹â¹»À¸¡¢¾´¿Í¡¦ÅßÌï¡¦»Ê¡¦Îà¤È½Ð²ñ¤¤¥Õ¥§¥¹Æâ¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£
ÅÐ¾ì¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤Î°áÁõ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡ºÇ¿·¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤ª¤½¤í¤¤¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Ç¤Ï³«²Ö¸å¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç¤ÏÆÃ·±Á°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥³¥é¥Ü°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥ó¥Ðー³ÍÆÀ»þ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¿·¥«¥¹¥¿¥à¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÁÇºà¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¡£¥³¥é¥Ü°áÁõ¤òÍè¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤¢¤ó¥¹¥¿ ¡ú5¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¡Û ¡Ú¥×¥í¥»¥« ¡ú4¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¡Û
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¿·¥«¥¹¥¿¥à¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÁÇºà¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥ó¥Ðー¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤Ï¡¢ÆÃ·±¸å¥¤¥é¥¹¥È¤Î°áÁõ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆÃ·±Á°¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³«²ÖÁ°¥¤¥é¥¹¥È/ÆÃ·±¸å¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¸åÆüSNS¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDI:Verse¡×¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤òÈ¯É½
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー8Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¡ÖDI:Verse¡Ê¥Ç¥£¥Ðー¥¹¡Ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬²Î¤¦¥³¥é¥Ü½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤Ï¡¢DECO*27¤µ¤ó¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç¤Ï2DMV¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶À²»¥ì¥ó¤ÈKAITO¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーver¤â¼ýÏ¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Ç¤Ï3DMV¤¬¼ÂÁõÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ò¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¹çÆ±¤Ç²Î¾§¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Î¡ÖCrazy:B¡×¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥º¡ß¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¡×¤Î»Ê¤ÈÎà¤Î²Î¾§¤Ë¤è¤ë¡ÖKING¡×¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Î¡ÖALKALOID¡×¤È¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Î¡ÖVivid BAD SQUAD¡×¤Î¾´¿Í¤ÈÅßÌï¤Î²Î¾§¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¸ー¥ë¡×¤Î2¶Ê¡£
¡¡¤³¤Î2¶Ê¤Ï¡¢2DMV¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤È¶¦¤ËÎ¾¥¢¥×¥ê¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¥³¥é¥Üver.¡×¤Î¥Üー¥«¥ë²»¸»¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£²»³Ú¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖKING¡×¤Ï¡¢¤¢¤ó¥¹¥¿ch¤Ë¤Æ2·î16Æü¤Ë2DMV¤Î¸ø³«¸å¡¢2·î17Æü¤ËÎ¾¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤òÄÉ²Ã¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¸ー¥ë¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥«ch¤Ë¤Æ2·î18Æü¤Ë2DMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2·î19Æü¤ËÎ¾¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×ÆÃÊÌÈÇ¡ÖEnsemble in SEKAI¡×¤ò³«ºÅ
¡¡2·î22Æü¤È23Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡ß¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ªEnsemble in SEKAI¡×¤¬4¸ø±é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¸ø±éÃæ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÍ½þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖËÁÆ¬¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û
¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤Î¥ì¥ó¡¦KAITO¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢Ë¾·î¤±¤¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢2·î22Æü¤ÎDAY1¡¢23Æü¤ÎDAY2¤½¤ì¤¾¤ì¡¢13»þ30Ê¬¤è¤êÂè1¸ø±é¡¢17»þ30Ê¬¤è¤êÂè2¸ø±é¤ÎÁ´4¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÎ¾Æü¤Î20»þ45Ê¬¤«¤é¡¢ÅöÆü¤Î¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤ª¸«Á÷¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤ÏDAY1¡¢DAY2¤È¤â¤Ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤ò´Þ¤àÁ´6¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬½Ð±é¡£¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤ÏÎ¾Æü½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢DAY1¡¢DAY2¤Ç¥á¥¤¥ó¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢DAY1¤Ï¥³¥º¥×¥í¤È¥ê¥º¥ê¥ó¡¢DAY2¤Ï¥¹¥¿¥×¥í¤È¥Ë¥åー¥Ç¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¡Û
¡¡¸ø±é¤Î»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌó2»þ´ÖÈ¾¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌó1»þ´Ö¡£
¡¡ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ï¡¢DAY1¡¢DAY2¤Ç°ìÉô³Ú¶Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤Î²Î¾§¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Ï¡¢Î¾Æü°Û¤Ê¤ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎDAY1¡¢DAY2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDI:Verse¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡×¤Î²Î¾§¤ä¡¢¥³¥é¥ÜµÇ°²Î¾§³Ú¶Ê¡ÖKING¡×¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¸ー¥ë¡×¤Î²Î¾§¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾ºîÉÊ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÆ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç°ì½ï¤ËMC¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖDI:Verse¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¡¢¥³¥é¥ÜµÇ°²Î¾§¶Ê¤Î²Î¾§¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥»¥«¥¤¡×¤ÇÈà¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ーÃ£¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¸ø±éÆâÍÆ¡Û
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà¡£
¡¦DAY1¤Þ¤¿¤ÏDAY2¤Î1¸ø±éÊ¬¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÃ±ÉÊ¡×
¡¦DAY1¤Þ¤¿¤ÏDAY2¤Î1¸ø±éÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Õ¥¿ー¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×
¡¦DAY1¡¢DAY2¤ÎÁ´4¸ø±é¤ÈÎ¾Æü¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×
¡¡ÆÃÅµ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤È¥ì¥ó¡¢KAITO¤Î10¿Í¤ä³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì¸À¥³¥á¥ó¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï2·î17Æü11»þ30Ê¬°Ê¹ß¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2·î23Æü¤Î¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö½ªÎ»°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÊýË¡¡Û
¡¡¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢¥×¥ì¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤«¤é¤Ï¥ï¥ó¥À¥·¥ç¤ÈMEIKO¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤«¤é¤ÏSwitch¤¬½Ð±é¡£³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤äMC¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿ÀÂå Îà¡¢Å·ÇÏ »Ê¡¢µÕÀè²ÆÌÜ¡¢ÀÄÍÕ¤Ä¤à¤®¡¢½ÕÀî Ãè¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥ÜMC¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2·î9Æü18»þ¤è¤ê¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö4th¡×¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤¬¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¸å¤Ï¡¢Æ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤Î°ìÉô±ÇÁü¤ò¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤â2·î8Æü20»þ¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥¤¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Þ¥¤¥»¥«¥¤¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¾þ¤ì¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥ºÉ÷¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óBOX¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー10Ì¾¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¡£
¡¡Î¾¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¥¢¥×¥ê¤´¤È¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÏÎ¾¥¢¥×¥ê¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Î³ÍÆÀ¥²ー¥àÆâ¾ò·ï¤Ï¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü¥³¥Í¥¯¥È¥é¥¤¥Ö»²²Ã¡×¡£³Æ¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë¥²ー¥àÆâ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ÌµÎÁ¸ø³«Ê¬¤Î»²²Ã¤Ç¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥»¥«¥¤¤Ç²È¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡ÖASTRO FES¥¸¥ª¥é¥Þ ¥×¥í¥»¥«ver.¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡ª¡ªMusic¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡Ö¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ç¥³¡Ü10Ï¢¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò³ÍÆÀ¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡ª¡ªBasi¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡Ö°éÀ®¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È¡Ü10Ï¢¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Î³ÍÆÀ¥²ー¥àÆâ¾ò·ï¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥×¥êÆâ¤Ç3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃ£À®¡×¡£¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥»¥«¥¤¤Ç²È¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡ÖASTRO FES¥¸¥ª¥é¥Þ ¤¢¤ó¥¹¥¿ver.¡×¤È¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ß10¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡ª¡ªMusic¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ç¥³¤ò³ÍÆÀ¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡ª¡ªBasi¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢°éÀ®¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¥Ôー¥¹¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡ª¡ªMusic¡×¡¢¡ÖBasic¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥³ー¥É¤ò¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ò1²ó¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤É¤Á¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÊó½·¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÆþÎÏ¤·¤Æ2²óÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤È¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥²ー¥àÆâ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯É½
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÈASTRO FES¡ÉÅöÆü¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü°áÁõ¤òÃå¤¿¡ú2¤Î¶À²»¥ì¥ó¤ÈKAITO¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥Õ¥§¥·¥Ê¥â¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖASTRO DRINK¡×¡Ê¥é¥¤¥Ö¥Üー¥Ê¥¹¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Üー¥Ê¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÂç¡Ë¡×¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡Ë¤¬1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð¸½Î¨UP¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¸ò¤ï¤ë¤»¤«¤¤¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2·î15Æü15»þ¤è¤ê3·î2Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¬¥Á¥ã¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¬¥Á¥ã¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDI:Verse¡×¤Î¸ÂÄê°áÁõ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ú4¥á¥ó¥Ðー¤¬É¬¤º1¿Í½Ð¸½¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2·î15Æü15»þ¤è¤ê3·î2Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª°áÁõ¤Ï¡¢¥ì¥ó¡¢KAITO¡¢¾´¿Í¡¢ÅßÌï¡¢»Ê¡¢Îà¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤ß¤¬ÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ°áÁõ¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê°áÁõ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¬¥Á¥ã¤Ï¡¢Í½þ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë3,000¸Ä¤Ç1¿Í1²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡2·î15Æü¤è¤ê2·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¨¥ê¥¢¡ÖASTRO FES²ñ¾ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖASTRO FES²ñ¾ì¡×¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¤Î¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¡×¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î¥¨¥ê¥¢²ñÏÃ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ð¥¿ー°áÁõ¡ÖES¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¡×¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¥³¥é¥Ü³«ºÅÃæ¤ËÂÔ¹ç¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¡ß¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¡úÀ¤³¦¤Çµ±¤¯À±¤¿¤Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ú5 ¼éÂô Àé½©¡¦¡ú4 À¥Ì¾ Àô¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤È¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Èー¥êー¤ò¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¡ß¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¥³¥é¥Ü¥¹¥«¥¦¥È¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¡ªDI:Verse¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¡¢¡ú5 Îú ¥¸¥å¥ó¤È¡ú4 µÕÀè ²ÆÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¿·¥«ー¥É¤Ï¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¡úÀ¤³¦¤Çµ±¤¯À±¤¿¤Á¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥Èpt¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥ÜµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¡ú5 ·î±Ê ¥ì¥ª¤Î¥«ー¥É¤òºÇÂç5Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Music¤Ç¤ÏSPP¤â³«Êü²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¡ß¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¥³¥é¥ÜµÇ°¤ÎMV°áÁõGET¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖMusic¡×¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊMV°áÁõ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤òGET¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥é¥ÜµÇ°¶¦ÄÌMV°áÁõ¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMusic¡×¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³«ºÅ¡£¥é¥¤¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²ÝÂê¶Ê¤Ï¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡×¤ÎÆñ°×ÅÙSpecial¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¶þ»Ø¤Î¹âÆñ°×ÅÙ³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¹ー¥ÑーAMAZING¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²ÝÂê¶Ê¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ìー¥È100¡ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿Í¿ô¡ß¥À¥¤¥ä5¸Ä¤¬Á´¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ºÇÂç20¿Í¡¢¹ç·×¥À¥¤¥ä100¸Ä¤Þ¤Ç¤¬¾å¸Â¤À¤È¤«¡£
¡¡¥³¥é¥ÜµÇ°¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥À¥¤¥ä¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£¥À¥¤¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢4¼ïÎà¤Î¥³¥é¥ÜµÇ°¥Ñ¥Ã¥¯¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í1²ó¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡¡¡ú5³ÎÄê¥¹¥«¥¦¥È¤ò³«ºÅ¡£¡ú5¥«ー¥É¤ò1Ëç°Ê¾å³ÎÄê¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë10Ï¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¡¢¥³¥é¥ÜµÇ°¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¡Ö¡Ø¥×¥í¥»¥«¡Ù¡ß¡Ø¤¢¤ó¥¹¥¿¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¡ª¡ú5³ÎÄê¥¹¥«¥¦¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖMusic¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ª»Å»ö¡ÖEnsemble in SEKAI¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥ÖPR¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥é¥Ü´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ª»Å»ö¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°áÁõ¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢¡Ö¥»¥«¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î·¿»æ¤ä°áÁõÁÇºà¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³ÎÎ¨¤ÇDI:Verse8¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖMusic¡×¤Ç¥³¥é¥ÜµÇ°¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¥²¥Ã¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤Ç¸ò´¹·ô¤ò½¸¤á¡¢¥³¥é¥ÜµÇ°¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBasic¡×¤Ë¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¡ÖEnsemble in SEKAI¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥ÖPR¡×¤ò³«ºÅ¡£¥³¥é¥Ü´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ª»Å»ö¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¥É¥í¥Ã¥×Î¨¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿ä¤·¤¬¤Ç¤¤ëÉô²°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»²²Ã¤Ç¡ú5»çÇ·ÁÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¿ä¤·¡É1¿Í¤Î¥«ー¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¥ー¥ïー¥É¤Ç¸¡º÷¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤È¹ç¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢Q&A¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆâÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¡È¿ä¤·¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÃÓÂÞ¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¥Õ¥§¡Ö¥«¥Õ¥§¥·¥Ê¥â¥ó¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä
¡¡¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡×¤ÎºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÃÓÂÞ¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¥Õ¥§¡Ö¥«¥Õ¥§¥·¥Ê¥â¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈASTRO FES¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡ÖASTRO DRINK¡×¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÈÎÇä¤Ï2·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net¡¡All rights reserved.