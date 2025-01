1月21日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロセカ)の最新情報を届ける「プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ!!コラボスペシャル生放送」で、最新情報を発表した。

【プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ!!コラボスペシャル生放送】

今回の「プロセカ」と「あんさんぶるスターズ!!」(あんスタ)のコラボには、「プロセカ」から東雲彰人、青柳冬弥、天馬 司、神代 類が、「あんスタ」からは守沢千秋、漣ジュン、瀬名 泉、逆先夏目が登場。この8人のキャラクターが“ASTRO FES”というイベントに参加するストーリーが描かれるほか、コラボメンバーの描き下ろしイラストが両アプリに追加される。

ちなみに“ASTRO FES”とは日本有数の大規模音楽イベント。アンサンブルスクエアで活動するアイドルである千秋・ジュン・泉・夏目は、アイドルとは異なる分野で活躍しているシブヤの高校生、彰人・冬弥・司・類と出会いフェス内のコラボステージに出演することになるという物語。

登場コラボメンバーの衣装などを公開!

最新の動画が公開され、コラボイラストが解禁となった。全員おそろいの衣装を纏っており、「あんスタ」では開花後、「プロセカ」では特訓前のキャラクターがコラボ衣装を着用していた。

今回のアイドルコラボでは、コラボ限定メンバー獲得時には特別なアイテムがついてくる。付いてくるのは、コラボ限定スタンプとコラボ限定の新カスタムプロフィール素材「サイン」。コラボ衣装を来たスタンプや、アイドル風サインなど、コラボならではのデザイン・アイテムとなっている。

【あんスタ ★5キャラクターイラスト】【プロセカ ★4キャラクターイラスト】

コラボ限定スタンプとコラボ限定の新カスタムプロフィール素材「サイン」

「プロセカ」のコラボ限定メンバーの獲得によりもらえるライブ衣装は、特訓後イラストの衣装となるが、特訓前イラストで着用している衣装も獲得するチャンスがある。なお、今回発表されなかった開花前イラスト/特訓後イラストは、後日SNSで発表される予定。

コラボユニット「DI:Verse」のコラボ楽曲を発表

今回のコラボメンバー8名からなる、スペシャルコラボレーションユニットのユニット名は「DI:Verse(ディバース)」。そして、彼らが歌うコラボ書き下ろし楽曲は、DECO*27さんの書き下ろし楽曲「フュージョン」となる。「プロセカ」では2DMVが収録されると同時に鏡音レンとKAITOによるバーチャル・シンガーverも収録。一方、「あんスタ」では3DMVが実装予定となっている。

今回の特別なコラボを記念し、「プロセカ」に収録されている楽曲を「あんスタ」に登場するユニットと合同で歌唱する事となった。

楽曲は、「あんスタ」の「Crazy:B」、「プロセカ」の「ワンダーランズ×ショウタイム」の司と類の歌唱による「KING」、「あんスタ」の「ALKALOID」と「プロセカ」の「Vivid BAD SQUAD」の彰人と冬弥の歌唱による「フラジール」の2曲。

この2曲は、2DMVが制作されると共に両アプリに追加される。「プロセカ」では、「あんさんぶるスターズ!!コラボver.」のボーカル音源が追加される。音楽ショップにて対象楽曲を交換すると利用できるようになる。

第1弾となる「KING」は、あんスタchにて2月16日に2DMVの公開後、2月17日に両アプリにて楽曲を追加、第2弾となる「フラジール」は、プロセカchにて2月18日に2DMVが公開された後、2月19日に両アプリにて楽曲が追加される。

コラボ「コネクトライブ」特別版「Ensemble in SEKAI」を開催

2月22日と23日の2日間、コラボを記念した「コネクトライブ」の特別版「プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ!!Ensemble in SEKAI」が4公演開催される。

「コネクトライブ」は、リアルタイムでキャラクターとコミュニケーションが取れるバーチャルライブ。来場者が公演中に送ったメッセージに対して、キャラクターがコメントや反応してくれることもある。基本的に有償のライブとなるが、ライブ冒頭はチケットを持っていない人でも無料で楽しむことができる。

【「コネクトライブ」キービジュアル】

コラボメンバー8人とバーチャル・シンガーのレン・KAITOを加えた、望月けいさんによる描き下ろしキービジュアル

公演は、2月22日のDAY1、23日のDAY2それぞれ、13時30分より第1公演、17時30分より第2公演の全4公演が開催される。さらに両日の20時45分から、当日の公演を終えた出演者たちによるお見送りイベント「アフターイベント」も予定されている。

出演者は、「プロセカ」はDAY1、DAY2ともにバーチャル・シンガーを含む全6ユニットが出演。「あんスタ」はコラボメンバーは両日出演となるが、DAY1、DAY2でメインで出演するユニットがプロダクションで異なり、DAY1はコズプロとリズリン、DAY2はスタプロとニューディに所属するユニットが出演する。

【出演メンバー】

公演の時間はそれぞれ約2時間半、アフターイベントは約1時間。

内容としては、「プロセカ」は、DAY1、DAY2で一部楽曲が異なるセットリストとなるほか、今回のコラボライブを記念し、コラボメンバー6人の歌唱による楽曲を初披露する。「あんスタ」は、両日異なるシャッフルユニットによるメドレーを披露する。なお、このシャッフルユニットには、こちらのDAY1、DAY2に出演するプロダクション以外のユニットのメンバーも登場する。

もちろんこれ以外にも、今回のコラボユニット「DI:Verse」による「フュージョン」の歌唱や、コラボ記念歌唱楽曲「KING」、「フラジール」の歌唱も予定されている。

なお、今回の「コネクトライブ」は合同ライブといった形となっているが、両作品をまたいで同じステージ上で一緒にMCやパフォーマンスするのは、「DI:Verse」のコラボメンバー、コラボ記念歌唱曲の歌唱メンバー、そして、コネクトライブの舞台でもある「セカイ」で彼らを応援しているバーチャル・シンガー達のみとなる。

【公演内容】

チケットは全部で3種類。

・DAY1またはDAY2の1公演分の「チケット単品」

・DAY1またはDAY2の1公演分のチケットにアフターイベントパスなどがついてくる「グッズ付きチケットセット」

・DAY1、DAY2の全4公演と両日のアフターイベントパス、このセット限定の「メモリアルブック」がついてくる「コンプリートチケットセット」

特典のパンフレットには、コラボメンバー8人とレン、KAITOの10人や各ユニットの写真やライブについてのクロストークが収められている。メモリアルブックには、ライブ中の写真とそれに対するメンバーの一言コメントが収められている。なお、パンフレットの内容を見られるのは2月17日11時30分以降、メモリアルブックの内容を見られるのは、2月23日のコネクトライブ終了以降となる。

【チケットの購入方法】

「コネクトライブ」の開催に先駆け、プレライブが開催される。プレライブでは「コネクトライブ」を無料で体験することができる。「プロセカ」からはワンダショとMEIKO、「あんスタ」からはSwitchが出演。各ユニットのライブやMCに加え、ここでしか見られない、神代 類、天馬 司、逆先夏目、青葉つむぎ、春川 宙によるコラボMCも予定されている。

さらに、2月9日18時より「コネクトライブ4th」のダイジェスト動画が「プロセカ」の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。ちなみにプレミア公開後は、動画を見ることができなくなる。このダイジェスト動画の一部映像をキャストと一緒に視聴しながら、コネクトライブの仕組みや楽しみ方をおさらいする生配信も2月8日20時より開催される。

「コレクションBOX」では、バーチャルコインやクリスタルを消費し、カスタムプロフィールのデコレーションやマイセカイのグッズとして飾れる、ライブグッズ風のアイテムを獲得できる。

今回はコラボメンバーのコレクションBOXが登場。コネクトライブのキービジュアルイラストを使用したコラボキャラクター10名の缶バッジや、アクリルスタンドなどを獲得可能。

両アプリにて「シリアルコードキャンペーン」が開催される。各アプリごとの条件を達成することで、それぞれシリアルコードを獲得できる。このシリアルコードは両アプリで使用可能。

「プロセカ」のシリアルコードの獲得ゲーム内条件は、「コラボコネクトライブ参加」。各公演終了後にゲーム内で獲得できる。無料公開分の参加でも獲得することができる。「プロセカ」で獲得したシリアルコードを「プロセカ」で使用すると、マイセカイで家具として使える「ASTRO FESジオラマ プロセカver.」を獲得でき、「あんスタ!!Music」で使用すると「コラボ限定のオフィスデコ+10連スカウトチケット」を獲得、「あんスタ!!Basi」で使用すると「育成アイテムセット+10連スカウトチケット」を獲得可能。

「あんスタ」のシリアルコードの獲得ゲーム内条件は、「アプリ内で3つのミッションの達成」。「プロセカ」で使用すると、マイセカイで家具として使える「ASTRO FESジオラマ あんスタver.」とコラボガチャチケット×10を受け取れる。「あんスタ!!Music」で使用すると、コラボ限定のオフィスデコを獲得、「あんスタ!!Basi」で使用すると、育成アイテムセット(ステータスピース)を受け取れる。

なお、「あんスタ!!Music」、「Basic」で獲得したコードを「プロセカ」で使用する場合は、どちらか一方を1回のみ使用可能。どちらを使用しても報酬は同じで、どちらも入力して2回報酬を獲得することはできない。

「プロセカ」と「あんスタ」それぞれのゲーム内の情報を発表

それぞれのタイトルで、コラボを記念した数多くのイベントやキャンペーンが開催される。

「プロセカ」

「プロセカ」では、コラボを記念したログインストーリーが公開される。“ASTRO FES”当日のコラボメンバーの様子を描いた物語となる。

コラボ衣装を着た★2の鏡音レンとKAITOがもらえるほか、カフェシナモンで販売されるコラボドリンクでもある「ASTRO DRINK」(ライブボーナスを回復するためのアイテム「ライブボーナスドリンク(大)」と同じ効果を持つ)が1個プレゼントされる。

コラボ限定メンバーが出現率UPで登場する「交わるせかいのアンサンブルガチャ」が開催される。開催期間は2月15日15時より3月2日23時59分まで。

プレミアムプレゼントガチャの開催が決定した。このガチャは、コラボユニット「DI:Verse」の限定衣装を獲得できるほか、★4メンバーが必ず1人出現するガチャとなっている。開催期間は2月15日15時より3月2日23時59分まで。なお衣装は、レン、KAITO、彰人、冬弥、司、類の各キャラクターのみが着用できる専用衣装。

コラボ限定衣装を獲得できるこのガチャは、有償クリスタル3,000個で1人1回限りとなっている

2月15日より2月24日までの間、期間限定エリア「ASTRO FES会場」が登場。「ASTRO FES会場」は、エリアマップの「現実世界」から遊びに行くことが可能。今回のコラボメンバー同士のエリア会話が登場する。

アバター衣装「ESアイドル衣装」の販売も行なわれる。コラボ開催中に待合エリアのバーチャルショップで購入可能。

「あんスタ」

「プロセカ」×「あんスタ」コラボイベント「カラフル★世界で輝く星たち」が開催される。コラボを記念したシャッフルイベントで、イベントでは★5 守沢 千秋・★4 瀬名 泉が登場。「プロセカ」と「あんスタ」のキャラクターによる特別なイベントストーリーをフルボイスで楽しめる。

「プロセカ」×「あんスタ」コラボスカウト「スカウト!DI:Verse」が開催される。コラボを記念したシャッフルスカウトで、★5 漣 ジュンと★4 逆先 夏目が登場。ピックアップされる新カードは、同時開催のコラボイベント「カラフル★世界で輝く星たち」のイベントptアップ効果を持っている。

コラボ記念ログインボーナスも実施される。期間中にログインすることでコラボ限定の★5 月永 レオのカードを最大5枚プレゼントされる。MusicではSPPも開放可能となる。

「プロセカ」×「あんスタ」コラボ記念のMV衣装GETキャンペーンが開催される。「Music」にて、コラボを記念した特別なMV衣装を獲得できる。ライブをプレイして「カラフルコイン」をGETすると、コラボ記念共通MV衣装「カラフルミュージック」と交換できる。

「Music」にてコラボを記念したライブチャレンジを開催。ライブチャレンジ課題曲は「フュージョン」の難易度Special。この楽曲は「あんスタ」屈指の高難易度楽曲になっているという。

「スーパーAMAZINGチャレンジ」が開催される。課題曲「フュージョン」をチャレンジレート100%でクリアした人数×ダイヤ5個が全プロデューサーにプレゼントされる。最大20人、合計ダイヤ100個までが上限だとか。

コラボ記念のお得なダイヤパックが販売となる。ダイヤショップにて、4種類のコラボ記念パックが発売され、それぞれ1人1回のみ購入可能。

★5確定スカウトを開催。★5カードを1枚以上確定で獲得できる10連スカウトで、コラボ記念パックの「『プロセカ』×『あんスタ』コラボ記念!★5確定スカウトセット」についてくるスカウトチケットを使用して行なえる。

「Music」にて、オフィスお仕事「Ensemble in SEKAIコラボライブPR」が開催される。コラボ期間限定のお仕事が追加となり、オフィス衣装「フュージョンスタイル」、「セカイスタイル」の型紙や衣装素材を集めることができる。さらに確率でDI:Verse8人のオフィス用ぬいぐるみがドロップする。

「Music」でコラボ記念オフィスアイテムゲットミッションが開催される。ミッションクリアで交換券を集め、コラボ記念オフィスアイテムをゲットできる。

「Basic」にて、お仕事「Ensemble in SEKAIコラボライブPR」を開催。コラボ期間限定のお仕事が追加となり、アイテムドロップ率もアップする。

「絶対に推しができる部屋」が開催される。参加で★5紫之創、そしてクリアすることで“推し”1人のカードをゲットできる。キーワードで検索し、自分の好みと合うアイドルを探したり、Q&Aを通してアイドルの内面を知ったり、さまざまな方法で“推し”を見つけられる。

池袋のリアルカフェ「カフェシナモン」でコラボメニューを販売

「あんスタ」の作中に登場する、池袋のリアルカフェ「カフェシナモン」では、“ASTRO FES”をイメージしたコラボドリンクメニュー「ASTRO DRINK」の販売が決定した。販売は2月16日より開始となる。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.