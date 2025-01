◆BE:FIRST、高難度ダンス曲「Spacecraft」披露

【モデルプレス=2025/01/27】TBSでは、2月10日よる6時30分から「CDTVライブ!ライブ!」を2時間半にわたって生放送(※一部地域はよる7時から)。このたび、番組を盛り上げる豪華アーティストと披露する楽曲が発表された。BE:FIRSTは、自身のドームツアーのために書き下ろした、高難度ダンスで魅せる最新曲「Spacecraft」、増田貴久(NEWS)は、自身初のソロアルバムからリード曲の「喜怒哀楽」、miletは、自身が初ヒロインを務める映画の主題歌のために書き下ろした新曲「I still」、GENERATIONSは、メンバーの中務裕太がプロデュースし、Da-iCE花村想太が作詞・作曲を務めた「True or Doubt」をそれぞれテレビ初披露。フルサイズライブで届ける。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

FANTASTICSは、話題のCMソングで最新曲の「TOP OF THE GAME」をフルサイズでパフォーマンス。マカロニえんぴつは、話題のTVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマである新曲「然らば」、TOMOOは、同アニメのエンディングテーマである新曲「コントラスト」を、フルサイズでテレビ初披露する。なお、さらなる出演アーティスト・披露曲は近日発表予定である。(modelpress編集部)