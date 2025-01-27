»³Íü¡¦Ä¹Ìî¡¦Åìµþ¡¦²£ÉÍ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥É¥Ã¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ñÀÒÈ¯Çä
¥ï¥¤¥ó²¦¹ñ¤Ï1·î20Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥É¥Ã¥°(´ÇÈÄ¸¤)¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥É¥Ã¥°¡Ù(1,980±ß)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥É¥Ã¥°
Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢»³Íü¡¢Ä¹Ìî¡¢Åìµþ¡¢²£ÉÍ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÇÊë¤é¤¹°¦¤é¤·¤¤´ÇÈÄ¸¤¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢»³Íü¤Ç°¦¸¤¤È¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Æ°¦¸¤¤È²á¤´¤»¤ë½É¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥¤¥±¥À¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼
¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¸¤¤Ï¡¢»³Íü¡Ö¥¤¥±¥À¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Á¤ã¤ó(6ºÐ¡¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼)¡¢¡Ö98WINEs¡×¤Î¥Á¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó(11ºÐ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥Ï¥¦¥ó¥É)¡¢¡ÖÇòÉ´¹ç¾úÂ¤¡×¤Î¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó(6ºÐ¡¿¼Æ¸¤)¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó(4ºÐ¡¿¼Æ¸¤)¡¢Ä¹Ìî¡Ögetta wines¡×¤Î¥Ó¥¹¥Æ¥ë¤Á¤ã¤ó(3ºÐ¡¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¥é¥Ã¥»¥ë¥Æ¥ê¥¢)¡¢Åìµþ¡ÖÅìµþ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Î¥«¥ó¥¹¥±¤¯¤ó(1ºÐ¡¿¹ÃÈå¸¤)¡¢²£ÉÍ¡Ö²£ßÀ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Î¤Ä¤Ð¤¤Á¤ã¤ó(11ºÐ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥Ï¥¦¥ó¥É)¤Ê¤É¡£
98WINEs
ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥É¥Ã¥°
Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢»³Íü¡¢Ä¹Ìî¡¢Åìµþ¡¢²£ÉÍ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÇÊë¤é¤¹°¦¤é¤·¤¤´ÇÈÄ¸¤¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢»³Íü¤Ç°¦¸¤¤È¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Æ°¦¸¤¤È²á¤´¤»¤ë½É¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¸¤¤Ï¡¢»³Íü¡Ö¥¤¥±¥À¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Á¤ã¤ó(6ºÐ¡¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼)¡¢¡Ö98WINEs¡×¤Î¥Á¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó(11ºÐ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥Ï¥¦¥ó¥É)¡¢¡ÖÇòÉ´¹ç¾úÂ¤¡×¤Î¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó(6ºÐ¡¿¼Æ¸¤)¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó(4ºÐ¡¿¼Æ¸¤)¡¢Ä¹Ìî¡Ögetta wines¡×¤Î¥Ó¥¹¥Æ¥ë¤Á¤ã¤ó(3ºÐ¡¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¥é¥Ã¥»¥ë¥Æ¥ê¥¢)¡¢Åìµþ¡ÖÅìµþ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Î¥«¥ó¥¹¥±¤¯¤ó(1ºÐ¡¿¹ÃÈå¸¤)¡¢²£ÉÍ¡Ö²£ßÀ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Î¤Ä¤Ð¤¤Á¤ã¤ó(11ºÐ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥Ï¥¦¥ó¥É)¤Ê¤É¡£
98WINEs