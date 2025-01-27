Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¡¥Õ¥¸¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ëµ¿Ìä¡Ö»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¼ÒÄ¹¤Þ¤Ç2¥«·î¡ÄËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Çºî²È¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¡Ê51¡Ë¤¬27Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤Ë´Ø¤¹¤ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤¬2023Ç¯6·î¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤ËÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬2¥«·î¸å¤Î8·î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¡ÖÅÁ¤¨Êý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¸½¾ì¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç2¥«·î¡£ËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤¬¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿¿·õ¤Ë½÷À¤ò¼é¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿MBS¤ÎÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë½÷À¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ¹¾¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÁë¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢½÷À¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¸«¤ëÂ¦¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸÷ÌÀ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº£¸å¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£