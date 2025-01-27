TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸©¤Ï°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·ÍÛÀ­¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤è¤½22Ëü±©¤ò»¦½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸©Æâ¤Çº£µ¨12ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÀéÍÕ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÁÙº¼»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤«¤é¡Ö¿ô±©¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸©¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤¬¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê10±©¤Î´Ê°×¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢4±©¤«¤é¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍÛÀ­È¿±þ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½ºß¡¢¾ÜºÙ¤Ê°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸©¤Ï¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤ª¤è¤½22Ëü±©¤ò»¦½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ÇÍÛÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ïº£µ¨12ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£