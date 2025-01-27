¼ê·Ú¤À¤±¤ÉÍ×Ãí°Õ¤Ê¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÃë¤´¤Ï¤ó¡×¤Ã¤Æ¡© ²þÁ±ÊýË¡¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²òÀâ
Ë»¤·¤¤¤ªÃë»þ¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¼ê·Ú¤Ë´°À®¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¡¢³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï³°¿©¤Ç¼ê·Ú¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê·Ú¤ÊÃë¤´¤Ï¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤ÈÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÃë¤´¤Ï¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÊÔ¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÊÔ¡¦ÌÍÎàÊÔ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÔ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹ÊÔ¤Î5¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ä²þÁ±ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂå¼Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ºÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µû¤äÆù¤Ê¤É¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¾¯ÎÌ¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Æù¤äµû¡¢Íñ¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡¢Ãæ²ÚÐ§¡¢¥Á¥¥ó¤ÈÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾ÆÆùÊÛÅö¤äÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤Ê¤É¤Ï¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯»é¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¤Î¤è¤¦¤Ë¾Æ¤µû¤äÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¡¢¤ª¿»¤·¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ÌîºÚ¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤È¤ì¤ëÊÛÅö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¾È¤ê¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢´Å¤¤¥¿¥ì¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥ì¥¿¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥é¥À¤ä¥¹¡¼¥×¡¢°û¤ßÊª¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤ªÃã¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌîºÚ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌÍÎà¤ÎÆÃÄ§¡£¤«¤±¤¦¤É¤ó¡¢¤«¤±¤½¤Ð¡¢¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¡¢¤¶¤ë¤½¤Ð¤ÏÃº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÍÎà¤ò¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤äÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£³°¿©¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆùÌîºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡¢¸ÞÌÜ¤½¤Ð¡¢Æù¤¦¤É¤ó¡¢»³ºÚ¤½¤Ð¤Ê¤É¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢Æù¤äÍñ¤¬¤È¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ï¤Û¤«¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈæ³ÓÅªÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¹¥«¥È¡¼¥ì¡¢¥Á¥¥ó¤ÈÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢ÌîºÚ¤äÆù¡¢µû²ð¤Î¤È¤ì¤ë¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ô¥¶¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤è¤ê¤â¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢Ð§Êª¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¤ÎÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê¿©¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äê¿©¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥ó¥«¥Ä¤äÅâÍÈ¤²¡¢¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤ÎÍÈ¤²ÊªÄê¿©¤Ï»é¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Æ¤µû¡¢»É¿È¡¢ÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤Ê¤É¡¢Æù¤äµû¡¢ÌîºÚ¤¬¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸¼ÊÆ¤ä»¨¹òÊÆ¤Ê¤É¡¢ÇòÊÆ°Ê³°¤Î¤´ÈÓ¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¼ÊÆ¤ä»¨¹òÊÆ¤ÏÇòÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÃë¤´¤Ï¤ó¤È¤½¤Î²þÁ±ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä³°¿©¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¡¢¹â»é¼Á¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤äÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¡¦µë¿©´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNS Labo¤òÀßÎ©¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åª³Î¤Ê»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÂÀÓ¤Ï±ä¤Ù1Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¡£¡ØÄ«¤À¤«¤é¸ú¤¯¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
(Ê¸:²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÃë¤´¤Ï¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÊÔ¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÊÔ¡¦ÌÍÎàÊÔ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÔ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹ÊÔ¤Î5¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ä²þÁ±ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥ËÊÔ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÃë¤´¤Ï¤ó¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç²¿¤òÁª¤Ö¤«¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢ÁíºÚ¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÏÃº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Î¿©»ö¤È¤Ê¤ê¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¸¶°ø¤Ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂå¼Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ºÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µû¤äÆù¤Ê¤É¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¾¯ÎÌ¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Æù¤äµû¡¢Íñ¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡¢Ãæ²ÚÐ§¡¢¥Á¥¥ó¤ÈÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥ì¥¿¥¹¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾ÆÆùÊÛÅö¤äÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤Ê¤É¤Ï¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯»é¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¤Î¤è¤¦¤Ë¾Æ¤µû¤äÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¡¢¤ª¿»¤·¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ÌîºÚ¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤È¤ì¤ëÊÛÅö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÊÔ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ï¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°Â¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¹â»éËÃ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÏ¢Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¸þ¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢´Å¤¤Ãº»À°ûÎÁ¤ä¥·¥§¥¤¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Åü¼Á¤È»é¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¾È¤ê¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢´Å¤¤¥¿¥ì¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥ì¥¿¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥é¥À¤ä¥¹¡¼¥×¡¢°û¤ßÊª¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤ªÃã¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌîºÚ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÍÎàÊÔ¥é¡¼¥á¥ó¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤Ð¤Ê¤É¤ÎÌÍÎà¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¼ê·Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤ª²Û»Ò¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤¿¤ê¡¢Í¼¿©¤ÎË½°ûË½¿©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌÍÎà¤ÎÆÃÄ§¡£¤«¤±¤¦¤É¤ó¡¢¤«¤±¤½¤Ð¡¢¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¡¢¤¶¤ë¤½¤Ð¤ÏÃº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÍÎà¤ò¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤äÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤âËþÂ´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£³°¿©¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆùÌîºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡¢¸ÞÌÜ¤½¤Ð¡¢Æù¤¦¤É¤ó¡¢»³ºÚ¤½¤Ð¤Ê¤É¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢Æù¤äÍñ¤¬¤È¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÊÔ¥Á¡¼¥º¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤äÌý¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¤«¤Ä¹â»éËÃ¤Î¤¿¤á¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ï¤Û¤«¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈæ³ÓÅªÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¹¥«¥È¡¼¥ì¡¢¥Á¥¥ó¤ÈÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡¢ÌîºÚ¤äÆù¡¢µû²ð¤Î¤È¤ì¤ë¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ô¥¶¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤è¤ê¤â¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹ÊÔ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£Áª¤ÓÊý¼¡Âè¤ÇÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢Ð§Êª¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¤ÎÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê¿©¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äê¿©¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥ó¥«¥Ä¤äÅâÍÈ¤²¡¢¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤ÎÍÈ¤²ÊªÄê¿©¤Ï»é¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Æ¤µû¡¢»É¿È¡¢ÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤Ê¤É¡¢Æù¤äµû¡¢ÌîºÚ¤¬¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸¼ÊÆ¤ä»¨¹òÊÆ¤Ê¤É¡¢ÇòÊÆ°Ê³°¤Î¤´ÈÓ¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¼ÊÆ¤ä»¨¹òÊÆ¤ÏÇòÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÃë¤´¤Ï¤ó¤È¤½¤Î²þÁ±ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä³°¿©¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¡¢¹â»é¼Á¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤äÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¡¦µë¿©´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNS Labo¤òÀßÎ©¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åª³Î¤Ê»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÂÀÓ¤Ï±ä¤Ù1Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¡£¡ØÄ«¤À¤«¤é¸ú¤¯¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
(Ê¸:²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)