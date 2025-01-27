½ÐÈÖ¸Â¤é¤ì¤ë¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¡© ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡õ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬º£Åß¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³(28)¤Ë2¤Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ê4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´¤¤¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥±¥¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¶ìÀï¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿Â¾¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ëDF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡á¥¹¥±¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç3»î¹ç¡¢EFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÈÖ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç³¤³°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¡£º£Åß¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ®¿´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¾åµ¤Î3¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥ô¥£¥ª¥ë¤â¤ª¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¡£¥±¥¬¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÁØ¤¬¸ü¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸½¾õ¤Ï¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤È¥ë¥¤¥¹¡á¥¹¥±¥ê¡¼¤¬µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤«¤é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¡¢¥ë¥¤¥¹¡á¥¹¥±¥ê¡¼¤Ï¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤è¤ê¿ô»î¹ç¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ê4¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´¤¤¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥±¥¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¶ìÀï¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿Â¾¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ëDF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡á¥¹¥±¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç3»î¹ç¡¢EFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Î¤³¤È¡£º£Åß¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ®¿´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¾åµ¤Î3¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¥ô¥£¥ª¥ë¤â¤ª¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤â¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¡£¥±¥¬¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÁØ¤¬¸ü¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸½¾õ¤Ï¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤È¥ë¥¤¥¹¡á¥¹¥±¥ê¡¼¤¬µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤«¤é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¡¢¥ë¥¤¥¹¡á¥¹¥±¥ê¡¼¤Ï¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤è¤ê¿ô»î¹ç¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é