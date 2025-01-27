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Source
ÅìµþÂç³Ø - »¶¤ê¤æ¤¯Âç¼ÁÎÌÀ±¤ÎËµ¤é¤ÇÂÀÍÛ·Ï¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿Iizuka et al. - Timescales of Solar System Formation Based on Al-Ti Isotope Correlation by Supernova Ejecta (The Astrophysical Journal Letters)
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