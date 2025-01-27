¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É²ñ¸«¤¬ÂçÊ¶µê¤Ë ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë ¾ðÊóÄûÀµ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊóÆ»¿Ø¤«¤éÅÜ¹æ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¶â¸÷½¤²ñÄ¹¡¢À¶¿å¸¼£ÀìÌ³¤¬½ÐÀÊ¡£²ñ¸«¤Ï17Æü¡¢°ìÉôÇÞÂÎ¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Æ°²è¤Î¼ýÏ¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç³Æ½ê¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¼Â¼ÁÅª¤Ê¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¸«Ãæ¤ËÃæµï¤µ¤ó¤È½÷À¤ÎÎ¾¼Ô´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¯¸À¤òÄûÀµ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçÊ¶µê¡£²ñ¸«¾ì¤Ç¤ÏÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÜ¹æ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2ÅÙÌÜ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡ÊÃæ·Ñ¡Ë
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±óÆ£Éû²ñÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤ò¡¢¸å¤ËÄûÀµ¤·¤¿ÅÀ¡£Ãæµï¤µ¤ó¤È½÷À¤Î´Ö¤Ç¤Î¸«²ò¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿±óÆ£Éû²ñÄ¹¤«¤é¤âÄûÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢°ìÉô¤ÎÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È·ã¤·¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢²ñ¸«¤¬¿Ê¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë