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01. Zip It
02. Run
03. One more time
04. Rookies
05. FAKE IT
06. Who¡Çs the Liar
07. Look at me
08. Feel the beat
09. Like a fam feat. ÅçÂÞ´²»Ò, Ã«Æâ¿Ìé(Lead), KIMI(DA PUMP)
10. Imagination
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11. Winter Story (2025 Ryohei Ver.)
12. New-age Dreams (2025 Ryohei Ver.)
¢¨PCSCÈ× KEITA EDITION ¸ÂÄêÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
11. Winter Story (2025 Keita Ver.)
12. New-age Dreams (2025 Keita Ver.)
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01. Run (Live Music Video)
02. Who¡Çs the Liar (Music Video)
03. Document of winderlust
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¡¦DVD / BD¶¦¤Ë¡Ö¥¥ì¥¤¤À¡×¥½¥í¥«¥á¥é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÅµ±ÇÁü¡¢¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÉõÆþ
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01. Feel The Fate
02. Endless Moment
03. Paradox
04. »Íµ¨
05. Another Days
06. SUPER LOVER ~I need you tonight~
07. Because of you
08. Baby Maybe
09. Night Flight ~Ìë´ÖÈô¹Ô~
10. Dedicated to you
11. This Time ~´ê¤¤~
12. Deny
13. Dance Bridge
14. try your emotion
15. ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¶õ
16. Love is message
17. ¥¥ì¥¤¤À
18. SOMEHOW
19. Long Road
20. Forever Memories
21. New-age Dreams
EN1. Strip
EN2. Beautiful Now
¡ÜSpecial Interview of LIVE TOUR 2024 ¡ÈNostalgia¡É
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¡¦¡Ö¥¥ì¥¤¤À¡×¥½¥í¥«¥á¥é±ÇÁü (Ryohei Ver.)
¡¦¡Ö¥¥ì¥¤¤À¡×¥½¥í¥«¥á¥é±ÇÁü (Keita Ver.)
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