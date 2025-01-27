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º£ºî¡ÖXDM Unidentified Waves¡×¤Ï¡¢XGALX¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ Åý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëJAKOPS (SIMON JUNHO PARK)¤Î¤â¤È¡¢XG¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òJersey Club,¡¢Big Room¡¢Future House¡¢Trance¡¢Piano House¡¢Hard Rock¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤Î¼¡¸µ¤òÀÚ¤êÂó¤¯ºîÉÊ¡£ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌ¤ÃÎ¤Î¶õ´Ö¤Ø¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òÆ³¤¡¢¤è¤ê¼¡¸µ¤Î¹â¤¤²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤òÄó¼¨¤·¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÈXPOP¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖXDM Unidentified Waves¡×
2025.01.31 ¥ê¥ê¡¼¥¹
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Tracklist:
1. HESONOO + X-GENE x XDM
2. GRL GVNG x XDM
3. WOKE UP x XDM
4. SOMETHING AIN¡ÇT RIGHT x XDM
5. TGIF x XDM
6. PUPPET SHOW x XDM
7. TIPPY TOES x XDM
8. NEW DANCE x XDM
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