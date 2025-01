XGが、1月31日に最新作となる「XDM Unidentified Waves」をリリースすることがアナウンスされた。今作「XDM Unidentified Waves」は、XGALXの代表であり、 統括プロデューサーを務めるJAKOPS (SIMON JUNHO PARK)のもと、XGのヒット曲をJersey Club,、Big Room、Future House、Trance、Piano House、Hard Rockなど予想外のジャンルへとアレンジし、前例のない新たな音楽の次元を切り拓く作品。馴染みがありながらも未知の空間へとリスナーたちを導き、より次元の高い音楽の世界を提示し、原曲とは異なる魅力をもつサウンドと、これまでにない“XPOP”の世界を創り上げている。

「XDM Unidentified Waves」



2025.01.31 リリースPre-save/Pre-addhttps://XG.lnk.to/XDM_Unidentified_Waves_preTracklist:1. HESONOO + X-GENE x XDM2. GRL GVNG x XDM3. WOKE UP x XDM4. SOMETHING AIN’T RIGHT x XDM5. TGIF x XDM6. PUPPET SHOW x XDM7. TIPPY TOES x XDM8. NEW DANCE x XDM