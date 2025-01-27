À¸³è¤¬¥é¥¯¤Ë¡©¡¡»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖIoTÂÐ±þ¥¨¥¢¥³¥ó¡×¡¢2°Ì¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëMEMOCO¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢¥ê¥Î¥ÙÀß·×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù¡ÊÆ±¹Á¶è¡Ë¤È¹çÆ±¤Ç¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î23Æü¡Á2025Ç¯1·î20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃËÀ457¿Í¡Ê33¡ó¡Ë¤È½÷À945¿Í¡Ê67¡ó¡Ë¤Î·×1402¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå¤Ï20Âå¤¬Ìó19¡ó¡¢30Âå¤¬Ìó31¡ó¡¢40Âå¤¬Ìó30¡ó¡¢50Âå¤¬Ìó16¡ó¡¢60Âå°Ê¾å¤¬Ìó4¡ó¡£µï½»¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¡Ö»ý¤Á²È¡¦¸Í·ú¤Æ¡×¤¬Ìó46¡ó¡¢¡ÖÄÂÂß¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×Ìó35¡ó¡¢¡Ö»ý¤Á²È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤¬Ìó12¡ó¡¢¡ÖÄÂÂß¡¦¸Í·ú¤Æ¡×¤¬Ìó6¡ó¡¢¡ÖÄÂÂß¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤¬Ìó0.5¡ó¡¢¡Ö¼Â²È¡×¤¬Ìó0.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î3°Ì¤Ï¡ÖIoTÂÐ±þ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¡×¤ÇÌó11¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö²È¤ÎÃæ¤ò°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö½ÐÄ¥»þ¤Ê¤É¤Î³°½ÐÀè¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤òÁàºî¤Ç¤¤¿¤é¡¢µ¢Âð»þ¤Ë²÷Å¬¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤²¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤¬Î±¼éÈÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡ÖÅÅµ¤¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡×¤ÇÌó16¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¤è¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡Ö½ë¤¤²Æ¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤º¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤ä¼ÑÆ¦¤Ê¤É¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¥³¥ó¥í¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶Å¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¡¢¥×¥Á¤¼¤¤¤¿¤¯µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡×¤ÇÌó51¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²È»ö¤Î¼ê´Ö¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¨¤ëÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë¡¢¡ÖËèÆü²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê½»Âð¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Êë¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¤â¤·Æ³Æþ¤·¤¿¤é¾²¤ËÊª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£