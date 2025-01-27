¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ÈPark Direct¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥óÄó¶¡
¶È³¦No.1(¢¨1)¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£SaaS¡ÖPark Direct(¥Ñ¡¼¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ë¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖPark Direct¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ò¡¢1·î17Æü(¶â)¤«¤é¼Â»Ü¡ª¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Î²ñ·×¤¬5¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§Á´Å¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸Å¹ÊÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¡ÖPark Direct¡×·ÀÌó¼Ô¤È¡ÖParkDirect¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò½¾¶È°÷¤À¡£
¡ÖPark Direct¡×¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³(½¸µÒ¡¦·ÀÌó¡¦·èºÑ¡¦¸ÜµÒ´ÉÍý)¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£SaaS¡£·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î³Æ¼ï¼êÂ³¤(¢¨2)¤òÁ´¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤µ¤»¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ä¼Ú¼ç¤ÎÃó¼Ö¾ì·ÀÌó¡¦´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì¤´¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¸µÒ»Üºö¤òÀß·×¡¢Å¸³«¤·¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¥¢¥Ã¥×¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ý±×¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖPark Direct¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ë¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£SaaS¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡£2013Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Âç¼ê»ö¶È²ñ¼Ò¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È´ë²è¤äÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿³«È¯¤ò¥á¥¤¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖPark Direct¡×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤êÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡
º£²ó¡¢¡Ö¥Ë¡¼¥ê¡¼¡×¤¬¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÇØ·Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥Ë¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¡ÖPark Direct¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤äÃÏ°è¤ÎÏ¢·ÈµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÆ»¤Î±Ø¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢Á´¹ñ¤Ç¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤ÈÏ¢·È¡£¡ÖPark Direct¡×¤òÍøÍÑÃæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÖPark Direct¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£1ÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òÅ¹Æâ¤Ç¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤À¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡Ö±óÀÖ³°Àþ¡×¸ú²Ì¤òÈ¯¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËèÆü¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤òÍøÍÑ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ò¹Ô¤¦¡ÖPark Direct¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
Park Direct ¸ø¼°HP¡§https://www.park-direct.jp
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§ ¸ø¼°HP¡§https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe
¢¨1 ¡Ö·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÀÌó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¡ÖÆ³Æþ¼Ò¿ô¡×(¥µ¡¼¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¿ô)¤È¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÀÌó²ÄÇ½Âæ¿ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ººµÚ¤Ó¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µ¡¼¥Á¡£2024Ç¯11·îÌ¤Íè¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæµ¡¹½Ä´¤Ù¡£
¢¨2 ³Æ¼ï¼êÂ³¤¡§¡ÖÊç½¸¡¢¿½¹þÂÐ±þ¡¢¿³ºº¡¢·ÀÌó¼êÂ³¤¡¢ÄÂÎÁ²ó¼ý¡¢¼ýÇ¼Âå¹Ô¡¢³Æ¼ï½ñÌÌ¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¹¹¿·¡¦²òÌó¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¼êÂ³¤¤ò»Ø¤¹¡£
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)