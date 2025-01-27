¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¸¦µæ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Â¿µ¡Ç½¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ö¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤òÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Ï¡¢4·î17Æü¤«¤é¡¢ÌµÅº²Ã¡ÊËÉÉåºÞ¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¡¦¹çÀ®¿§ÁÇ¡¦ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¦»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥È¥¤¥í¡×¤«¤é¡Ö¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¡ÊÁ´4ÉÊÌÜ¡¦4¼ï¡¿ÍÆÎÌ¡§120mL¡¦60g¡Ë¤òÄÌ¿®ÈÎÇä¤ÈÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¢EC¥â¡¼¥ë¤Ç¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ´¶¤¸»Ï¤á¤ëÄ¹°ú¤¯È©¤ÎÉÔÄ´¤ä¥Ï¥êÉÔÂ¤Ê¤É¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÇº¤à40Âå¤«¤é¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¡¢¡Ö¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤Î³µÍ×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Âª¤¨¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¡ÈÈ©¤Î±ü¿¼¤¯¡É¤ò¸«¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¡£È©¤ÎÏ·²½¤ä¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ãµµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¦´ðÈ×µ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¾åËãÍ¤»Ò»á¡£¡ÖÈ©¤Ë¤ÏÉ½Èé¤È¿¿Èé¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤Ï¿¿Èé¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È©¤ÎÃÆÎÏ¤ä¼Á´¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï¿¿Èé¤Î7³ä¤ò¹½À®¤·¡¢ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤È¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡×¤È¡¢¿¿Èé¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î¼Á¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Çº¤ß¤Îº¬ËÜ²ò·è¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥óÊ¬»Ò¤Ï¿¿Èé¤Ë¤¢¤ëÀþ°Ý²êºÙË¦¤Çºî¤é¤ì¡¢ºÙË¦¤Î³°¤Ç¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÎÊ¬»ÒÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤È¤Ê¤ë¡£²ÃÎð¤ä»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¸÷Ï·²½¤Ç¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ¡Ç½¤¬Äã²¼¡£¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤ÎÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¼Á¤ÎÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖÎÌ¤òÁý¤ä¤¹À®Ê¬¤òÃµ¤¹¤Ù¤¯¡¢ÀÝ¤ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ËÃåÌÜ¡£²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï¥°¥ê¥·¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢È©¤Î±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡ØHTC¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ù¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ç¤è¤êÈ©¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÅö¼Ò¤Î²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï¡¢È©¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÎÌ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Áý¤ä¤»¤ë¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¼«ÂÎ¤ÎÈ©¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë½ÀÆðÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý1ËÜ¤Î½ÀÆðÀ¤òÄ´¤Ù¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤Î½ÀÆðÀ¤ÎÃµµá¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Öº£²ó¡¢¸¶»Ò´ÖÎÏ¸²Èù¶À¤È¤¤¤¦¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤Î¿¨¿Ç¤¬¤Ç¤¤ë¸²Èù¶À¤Ç¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý1ËÜ¤Î½ÀÆðÀ¤òÂ¬Äê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Î¸¡¾Ú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÁ¡°Ý¤Î½ÀÆðÀ¤ÎÉ¾²Áµ»½Ñ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤³¤ÎÉ¾²Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤Î½ÀÆðÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¡¢¶È³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤Î½ÀÆðÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÈ©Ï·²½¤ÎÍ×°ø¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë¸÷Ï·²½¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÁ¡°Ý¤Î½ÀÆðÀ¤Ï¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý1ËÜ¤Î¼Á¤Ï¡¢½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý1ËÜ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ËÃåÌÜ¡£²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï¡¢¸úÎ¨¤è¤¯È©¤ËÆÏ¤¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ÀÆðÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÀ¸¤à¾õÂÖ¤«¤é²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÀ¸¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ë½ÀÆðÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ë²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥óHG¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¥³¥é¡¼¥²¥óHG¡Ù¤Ï¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤Î½ÀÆðÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Ç°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¡¼¥²¥óÁ¡°Ý¤Î·Á¾õ¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤Î·Á¾õ¤â²þÁ±¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Æ± ²½¾ÑÉÊ»ö¶ÈËÜÉô ²½¾ÑÉÊ¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤Î¸¶ÅÄ¿¿´õ»á¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢È©ÉÔÄ´¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤º¤Ã¤È·ò¤ä¤«¤Ë¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤¿È©¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤«¤éÌµÅº²Ã¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¤Î¿Ê²½¤ä¸ú²Ì¤ÎÄÉµÚ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²½¾ÑÉÊ³«È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÈ©ÉÔÄ´¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÄ´»Ò¤Î¤è¤¤È©¤ËÆ³¤¯¡¢Â¿µ¡Ç½¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Øtoiro¡Ê¥È¥¤¥í¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¡£30ºÐÁ°¸å¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ØBALANCING¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´¥Áç¤ä¤¯¤¹¤ß¡ÊÈþÇò¡Ë¡¢È©¤¢¤ì¥±¥¢¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢40Âå¤«¤é¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ØVITALIZING¡Ù¤òÈ¯Çä¡£´¥Áç¤ä¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤µ¡¢¤¯¤¹¤ß¡¢¥·¥ß¡¢¥·¥ï¤Î¥±¥¢¤ÎÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡Ö40Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢´é¿§¤¬¤µ¤¨¤Ê¤¤¡¢Ï·¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¡¢¥Ï¥ê¤Î¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Í×°øÇ§¼±¤È¤·¤ÆÏ·²½¤òµó¤²¤ë¡£´¶¤¸Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼£¤é¤Ê¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡×¤È¡¢40Âå¤¬´¶¤¸¤ëÄ´»Ò¤¬°¤¤È©¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎóµó¤¹¤ë¡£¡Ö40Âå¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥êÄã²¼¤ä¥·¥ï¤¬µÞ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¯¤¹¤ß¡¢¥·¥ß¤¬Ç»¤¯¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âå¼Õ¤ä»ºÀ¸¡¢²óÉüÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤È©¤Î²óÉüÎÏ¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¡×¤È¡¢40Âå¤Î½÷À¤ÎÈ©¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö40Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò¤È¤³¤È¤ó¹â¤á¤Æ¡¢È©¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢È©¤òÅÚÂæ¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤êËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¡Ø¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óHG¤È¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ë¤è¤ë¥³¥¢¥Ö¡¼¥¹¥È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨²ÃÎð¤·¤¿È©¤Ç¤â¡¢½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¥é¡¼¥²¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÅÚÂæ¤«¤é¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢Ä´»Ò¤¬¤è¤¤È©¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢3¤Ä¤Î°åÌôÉô³°ÉÊ¸úÇ½¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò»Ë¾åºÇÂ¿¸úÇ½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Çº¤ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸úÇ½¤¬Â¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢»È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ï¥ê¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢È©¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¡¢ÌÀÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²½¾Ñ±Õ¡Ø¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢²½¾Ñ±Õ¤Ç¶Ã¤¤Î¥Ï¥ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤ï¤¤¢¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¤ËËþ¤Á¤¿È©¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¸Ç·Á¾õ¥ª¥¤¥ë¤òÈùÎ³»Ò²½¤·¡¢²½¾Ñ±Õ¤ËÇÛ¹ç¡£¤´¤ï¤Ä¤¤¤¿È©¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨´¥¤«¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ï¥ê¤ÎÂ¨¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÆý±Õ¡Ø¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥ë¥¯¡Ù¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Ä¥ä¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ä¥äÈ©¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Èé»é¤òÊä¤¦È¯ÁÛ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂç¤¤¯»È¤¤¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×¤È¡Ö¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ë¡Ö¥·¥ï²þÁ±¡×¡ÖÈþÇò¡×¡ÖÈ©¹Ó¤ìËÉ»ß¡×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¸úÇ½¤È¡¢ÆÈ¼«¸¶ÎÁ¤ÎÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ö¥³¥é¡¼¥²¥óHG¡×¤ÈÆÈ¼«µ¡Ç½À®Ê¬¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¢¥¨¥¥¹¡×¤Ç40Âå¤«¤é¤ÎÈ©ÉÔÄ´¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡£¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤Ï¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î»ºÀ¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¥·¥ï¤Î²þÁ±¤ä¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤Æ¥·¥ß¤ä¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¡£¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¤Ï¡¢¡Ö´ÅÁð¡Ê¤«¤ó¤¾¤¦¡Ë¡×¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢È©¹Ó¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡£¥³¥é¡¼¥²¥óHG¤Ï¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Ç¿»Æ©¡Ê³ÑÁØ¤Þ¤Ç¡Ë¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿ÆÈ¼«¸¶ÎÁ¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¡£ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯¡£¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¢¥¨¥¥¹¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê±ö¸Ð¤Ç¤âÀ¸Â©¤Ç¤¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿³¤ÍÎÀ¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¢¡×Í³Íè¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½À®Ê¬¡£ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¯¤¹¤ß¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¡§3960±ß¡¿¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ¡§3740±ß
¥È¥¤¥í ¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥ß¥ë¥¯¡§4180±ß¡¿¥ì¥Õ¥£¥ë¡§3960±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡áhttp://www.fancl.jp