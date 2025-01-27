¥¸¥å¡¼¥·¡¼ñ»Ò¤Ç¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¡ª ÏÃÂê¤Î¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡¦ÃæÅçÐÒ¹á¤È½ä¤ë¡¢Æüµ¢¤ê¡È±§ÅÔµÜ¡ÉÎ¹
ñ»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð±§ÅÔµÜ¡£¥Ï¥·¥´¼òÆ°²è¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ó¡¼¥ë½÷»Ò¡¦ÃæÅçÐÒ¹á¤È¡¢¼þÊÕ¥µ¥¦¥Ê¤ä¥Ð¡¼¤â¤Þ¤ë¤Ã¤È½ä¤ë¡¢½¼¼Âñ»ÒÎ¹¤ò·è¹Ô¡ª ÃæÅçÐÒ¹á¤ÈÊÔ½¸F¤Î¡¢Æüµ¢¤ê¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥ó¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚJR±§ÅÔµÜ±Ø¡Ûµ¤·Ú¤ÊÆüµ¢¤êÎ¹¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
º£²ó¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤éÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ50Ê¬¤Û¤É¤ÇJR±§ÅÔµÜ±Ø¤ËÅþÃå¡£±Ø¤ÎÀ¾¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ñ»Ò¤Î¥Ó¡¼¥Ê¥¹Áü¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëñ»Ò²°¤µ¤ó¤¬²¿¸®¤«¤Á¤é¤Û¤é¡ª ±Ø¤«¤é±§ÅÔµÜ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¡£Åìµþ±Ø¤«¤éºßÍèÀþ¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡ÚÂçÃ«¸µµ¤Ï§ Ï»¹æ´ð¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥È¡£
¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤Î·ªÎÓÎ´»á¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³·¿¥¢¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£·Ò¤¤¤ÀÍÒ¤«¤éÌôÁð¥¹¥Á¡¼¥à¤ò¶õ´ÖÆâ¤ËËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤È¼«Á³¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤¬É¬Í×¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÂçÃ«Ä®909¡¾11¡¡9¡§30¡Á11¡§30 ¡¢12¡§30¡Á14¡§30 ¡¢15¡§00¡Á17¡§00¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¡¡²Ð¡¦ÌÚÍËµÙ¡¡2»þ´ÖÀ©¡ï5,000¡¡Instagram¡§genkiro06_oya
¡Ú±§ÅÔµÜñ»ÒÀìÌçÅ¹ ¸ç¶õ¡Û¥¸¥å¡¼¥·¡¼ñ»Ò¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤¬¿Ê¤à¡Ä¡ª
¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÆù¤¬Çä¤ê¡£Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤êÆùñ»Ò¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª ¤·¤½¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤êÉ¡¤«¤éÈ´¤±¤ë¥·¥½ñ»Ò¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ½÷À¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£ÌîºÚ¤ÏÂç¤¤á¤ËÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»õ±þ¤¨¤È´Å¤ß¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÇÏ¾ìÄÌ¤ê4¡¾2¡¾4¡¡TEL¡§028¡¦600¡¦3575¡¡11¡§30¡Á19¡§30¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü11¡§00¡Á20¡§00¡Ë¡¡¶âÍËµÙ
¡ÚÆÚ嘻嘻¡Ê¤È¤ó¤¤Ã¤¡Ë¡Ûñ»Ò¡ß¥ì¥¿¥¹¤Î¿·Á¯¿©´¶¡ª
¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Å¹Ì¾¤ò´§¤·¤¿¾Æñ»Ò¤Î¤È¤ó¤¤Ã¤ñ»Ò¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¥ì¥¿¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÆÚ¥Ð¥é¥ì¥¿¥¹´¬¤ñ»Ò¡£¥ì¥¿¥¹´¬ñ»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¿¥ì¤âÆÈ¼«»ÅÍÍ¤Î¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤É÷Ì£¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÚÆù¤È¥Ë¥é¤ÏÆÊÌÚ¸©»º¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌîºÚ¤â¹ñ»º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÇÏ¾ìÄÌ¤ê4¡¾2¡¾3¡¡TEL¡§028¡¦627¡¦2772¡¡11¡§00¡Á14¡§30¡¢16¡§00¡Á20¡§00¡¡ÌµµÙ
¡Ú±§ÅÔµÜ¤ß¤ó¤ß¤ó ËÜÅ¹¡Ûñ»ÒÄÌ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍÌ¾Å¹¤ÎËÜÅ¹¡£
¾Æñ»Ò¡¢ÍÈñ»Ò¡¢¿åñ»Ò¤Î3¼ïÎà¤Î¤ß¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢²¦Æ»¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¼ë¿§¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÈÉÓ¥Ó¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤¾¡ª ¤ÊÏ·ÊÞñ»ÒÅ¹¤ÎÉ÷³Ê¤¬¡¢ñ»ÒÍß¤ò¤½¤½¤ë¡£ÇòºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¾Æñ»Ò¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê»ÝÌ£¤ÎÍÈñ»Ò¤Ë¡¢È¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤à¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÇÏ¾ìÄÌ¤ê4¡¾2¡¾3¡¡TEL¡§028¡¦622¡¦5789¡¡11¡§00¡Á20¡§30¡Ê20¡§00LO¡Ë¡¡ÉÔÄêµÙ
¡ÚÍè¤é¤Ã¤» ËÜÅ¹¡Û¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥Èñ»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡ª
¿Íµ¤5Å¹¤Îñ»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢ñ»Ò¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡£¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¾ïÀß¤Î5Å¹ÊÞ°Ê³°¤ËÆüÂØ¤ï¤êÅ¹ÊÞ¤â¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÇÏ¾ìÄÌ¤ê2¡¾3¡¾12¡¡MEGA¥É¥ó.¥¥Û¡¼¥Æ±§ÅÔµÜB1¡¡TEL¡§028¡¦614¡¦5388¡¡11¡§00¡Á20¡§30¡Ê20¡§00LO¡Ë¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡Á21¡§00¡Ê20¡§30LO¡Ë¡¡ÆüÂØ¤ï¤êÅ¹ÊÞ¤Ï11¡§00¡Á21¡§00¡Ê20¡§30LO¡Ë
¡ÚÆó¹Ó»³¡Ê¤Õ¤¿¤¢¤é¤ä¤Þ¡Ë¿À¼Ò¡Û¿À¼Ò¤Ç¤ª»²¤ê¡õ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£
ñ»ÒÄÌ¤ê¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´Åª¤ÊÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¤Û¤É¶á¤¯¡¢ÌÀ¿À»³»³Äº¤ËÐÊ¤à¿À¼Ò¡£Ä»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ÎÌÚ¡¹¤ä³«¤±¤¿¶õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¡¢³«±¿¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¡¢±ÖÉÂÂà»¶¤Ê¤É¤Î¤´Íø±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£±§ÅÔµÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îñ»Ò¤ª¤ß¤¯¤¸¤äçõ¤ª¤ß¤¯¤¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÇÏ¾ìÄÌ¤ê1¡¾1¡¾1¡¡TEL¡§028¡¦622¡¦5271¡¡8¡§30¡Á16¡§00
¡ÚÊõÅò¡Û¿´¤âÂÎ¤â¤Û¤«¤Û¤«¤ÊÏ·ÊÞÁ¬Åò¡£
°ð³À¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»Ï¤á¤Æ40Ç¯¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð±§ÅÔµÜÍ£°ì¤ÎÁ¬Åò¤Ë¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÌôÅò¤Ï10¼ïÎà°Ê¾å¤Ç¡¢¿åÉ÷Ï¤¤ÏÃÏ²¼¿å¤«¤±Î®¤·¡£¥µ¥¦¥Ê¹þ¤ß¤ÇÆþÍáÎÁ¡ï460¤È¤¤¤¦ÎÉ¿´Åª¤ÊÎÁ¶â¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¸å¤ÏÃæÄí¤ÇÈ¾³°µ¤Íá¤ò¡£
±§ÅÔµÜ»Ô¼ãÁð1¡¾9¡¾5¡¡TEL¡§028¡¦624¡¦8049¡¡13¡§00¡Á23¡§30¡¡Ëè·î10¡¦20ÆüµÙ
¡Ú±§ÅÔµÜñ»Ò ¼÷¸ÂÌµ¡ÛºÌ¤ê¡õÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¼·Ê¡ñ»Ò¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊæÇ¿éñ»Ò¡¢ÃÝÃºñ»Ò¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëñ»Ò¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÃÝÃºñ»Ò¤Ïºâ±¿¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢´ê³Ý¤±¤ÎÍ×ÁÇ¤â¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¶ñºà¤Î¸ÄÀ¤Ç¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤¤¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÇÏ¾ìÄÌ¤ê2¡¾3¡¾5¡¡¥Ð¥ó¥Ó¥ë1F¡¡TEL¡§028¡¦612¡¦7078¡¡11¡§00¡Á14¡§30¡¢17¡§00¡Á22¡§00¡ÊÅÚÍË10¡§30¡Á22¡§00¡¢ÆüÍË10¡§30¡Á19¡§00¡Ë¡¡·îÍËµÙ¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆüµÙ¡Ë
¡ÚÀ¸¤¤Æ¤ëñ»Ò ¥Ð¥ê¥¹¡Û¤ä¤·¤ª¥Ý¡¼¥¯»ÈÍÑ¤Î¼êÊñ¤ßñ»Ò¡£
¥Ñ¥¯¥Á¡¼ñ»Ò¤ÏÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ß¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Î¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÉ÷Ì£¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£Ëãíåñ»Ò¤Ï¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È»É·ã¤¬ÆÊÌÚ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ù¥ë¥¸¥ã¥ó¡×¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¡Ä¡ª »ÝÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ë¤ß¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÏÌ£ÊÑ¤Ë³èÌö¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÃÓ¾åÄ®1¡¾11¡¾1F¡¡TEL¡§028¡¦678¡¦8880¡¡17¡§00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü11¡§30¡Ë¡Á24¡§00¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¡ÚÌ´¼òOGAWA ¥Ñ¥¤¥×¤Î¤±¤à¤ê¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ËÂ¤¤¤À¥«¥¯¥Æ¥ëÊ¸²½¡£
±§ÅÔµÜ¤ò¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î³¹¡×¤Ë¤·¤¿¡¢¡È¥à¥Ã¥·¥å¡É¤³¤È¾®Àî¿®¹Ô¤µ¤ó¡£¿ô¡¹¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªÅ¹¤òÂ´¶È¸å¤Ë±§ÅÔµÜ¤Ç¥Ð¡¼¤ò³«Å¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤Í¡£°ì¿Í¤¸¤ãÄ®¤ª¤³¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤É÷¤ä¼ã¼Ô¤â°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ë¡£¤ªÅ¹¤Ë¤â¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë´²ÍÆ¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±§ÅÔµÜ»ÔÀôÄ®2¡¾19¡¡TEL¡§028¡¦621¡¦9281¡¡18¡§00¡ÁÍâ2¡§00¡¡ÆüÍËµÙ
¡ÚÆîÂçÌç¡Û¹¡¹¥µ¥¦¥Ê¡¢ÏªÅ·¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£
¾¼ÏÂ40Ç¯ÁÏ¶È¤Î¾ÆÆùÅ¹¡ØÆîÂçÌç¡Ù¤Î²ñÄ¹¤¬¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È²¹Àô¤ò·¡¤Ã¤Æ»ÜÀß¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÃÏ²¼1200m¤«¤é¸»Àô¤ò°ú¤¯¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÏËÌ´ØÅìºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ì½ê¤´¤È¤Ç²¹ÅÙ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²¹ÅÙÂÑÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£½÷ÀÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¹â²¹¤ÈÃæ²¹¤Î2¼ïÎà¡£¤¿¤À¤·ÆþÍá¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î¿ì¤¤¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¡ª
±§ÅÔµÜ»Ôº£Àô3¡¾2¡¾18¡¡TEL¡§028¡¦622¡¦1126¡¡10¡§00¡ÁÍâ9¡§00¡¡ÌµµÙ
½é¤Î±§ÅÔµÜ¤òÂçËþµÊ¡£¤¹¤°¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡ª
ÊÔ½¸F¡§½é±§ÅÔµÜ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÃæÅç¡§¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ñ»Ò¤â¥Ó¡¼¥ë¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤¿¤À¤¿¤À¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ñ»Ò¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë Ê¿Æü¤Ç¤â¤ªÅ¹¤Î±Ä¶ÈÁ°¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡ª
ÊÔ½¸F¡§µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤É¤Î¤ªÅ¹¤â1»þ´Ö°Ê¾åÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢À°Íý·ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÁ¬Åò¤ä¿À¼Ò¤Ç¤Î¤ª»²¤ê¡¢¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯ËþµÊ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î³¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄÌ¤ê¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤«¤é³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Ë¤â³Ú¤·¤¤³¹¡ª
ÃæÅç¡§¤¦¤ó¤¦¤ó¡ª ¶á¤¤¤·ÀäÂÐ¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡£º£ÅÙÍè¤ë¤È¤¤Ï²°Âæ²£Ãú¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª
PROFILEÃæÅçÐÒ¹á
¤Ê¤«¤·¤Þ¡¦¤æ¤¦¤«¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡£1999Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤«¤·¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê°û¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
PROFILEÊÔ½¸F
¤â¤¦¤¹¤°3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¡£
¥â¥Ç¥ë¡¦ÃæÅçÐÒ¹á
anan 2431¹æ¡Ê2025Ç¯1·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê