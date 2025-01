『トムとジェリー』デザインのサガラ刺繍デジタルガジェットポーチが発売された。トムとジェリーの笑顔がかわいいポーチを紹介する。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として世に送り出したアメリカの人気アニメーションシリーズ。ネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇だ。スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGAより、『トムとジェリー』デザインのサガラ刺繍でデザインした、イヤホンなどのガジェットを入れるのに便利なデジタルガジェットポーチが登場する。

優しく温かみのあるサガラ刺繍のポーチの素材はポチエステル。イヤホンや充電ケーブル・アダプターなどを収納するのに丁度いいサイズで、小銭やリップのような小物を入れるのにもオススメだ。カバン等に取り付ける時に便利なカラビナ付きなので、持ち運びにも便利。いろいろな用途で使えるのが嬉しい。ぜひお手元に。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s25)