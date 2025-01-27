¡ÚiFace¡ÛÀìÍÑ¤Î¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤è¤ê¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¢ö
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢iFace(¥¢¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹)Ž£¤Ï¡¢iPhone 15¡¢iPhone 15 Plus¡¢iPhone 16¥·¥êー¥ºÂÐ±þ¤ÎŽ¢iFace Tempered Glass Camera Lens Protector ¶¯²½¥¬¥é¥¹À½ ¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ーŽ£¤Î¿·¿§¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î28Æü(²Ð)¤è¤êiFace¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¡¢È¯Çä¤Ï2025Ç¯2·î¾å½ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー
²Á³Ê:1,540±ß(ÀÇ¹þ)
iFaceÀìÍÑ¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ーŽ¢iFace Tempered Glass Camera Lens ProtectorŽ£¤«¤é¡¢iPhone 15¡¢iPhone 15 Plus¡¢iPhone 16¥·¥êー¥ºÂÐ±þ¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤ÏiFace¥±ー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Û¥ï¥¤¥ÈŽ¥¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž¥¥Ùー¥¸¥å¤Î3¿§¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËiPhone¤ÎÇØÌÌ¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤ÎÉôÊ¬¤Ë¾å¤«¤é¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤¬¤Ç¤¤ëÊÝ¸î¥«¥Ðー¤Ç¤¹¡£
iFace¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ÎÇØÌÌ¥«¥á¥é¤ËÀìÍÑ¤ÎÊÝ¸î¥«¥Ðー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ìÍî¤È¤·¤Æ½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âËÜÂÎ¥ì¥ó¥º¤ÎÂ»½ý¤òËÉ»ß¡£
iFace¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»»È¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥±ー¥¹¥«¥á¥é¤ÎÉôÊ¬¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥»¥·ー¥ë¡ÛÉÔ²÷¤Ê¤ªÆù¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¤Ë¡É¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤ß¹þ¤à¡É¿·ºî¥·¥çー¥Ä¤¬¤ª»î¤·²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì!
¶¯²½¥¬¥é¥¹À½ ¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー
¥«¥éーÅ¸³«:¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ùー¥¸¥å
Í½Ìó³«»ÏÆü:2025Ç¯1·î28Æü(²Ð)AM8»þ~
È¯ÇäÆü:2025Ç¯2·î¤Î¾å½ÜÍ½Äê
ÈÎÇä¾ì½ê:iFace¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤ò¼é¤í¤¦
º£²ó¤ÏŽ¢iFaceŽ£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¶¯²½¥¬¥é¥¹À½ ¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¡Ù¤Î¿·¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
iFaceÀìÍÑ¤Î¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤è¤ê¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¢ö
¼«Ê¬¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ª¤½¤í¤¤¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£