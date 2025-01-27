¥Õ¥¸ÆÃÈÖ¤â´ÇÈÄ¡Ö·î9¡×¤â¿á¤ÃÈô¤Ö¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É5»þ´ÖÄ¶¤¨¡Ä4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÊ¶µê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â³½Ð
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸á¸å4»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ï5»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±¶É¤Ç¤Ï´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·î9¡×¤ÎÊüÁ÷¤â¼¡½µ¤Ë±ä´ü¤Ë¤¹¤ëÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤ÆÃæ·ÑÊüÁ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ¤ì¤Î¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ìÊ¶µê¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷ÀâÌÀ²ñ¤Î4»þ´ÖÈ¾¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡²ÅÇ¼²ñÄ¹¤Î¼Õºá¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤â²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢¼«¿È¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¡£Ãæµï»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·Ð°Þ¤äÄ´ºº¤Î¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢400¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¼Áµ¿±þÅú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«4»þ´Ö²á¤®¤Î¸á¸å8»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿±óÆ£Éû²ñÄ¹¤ÎÃæµï»á¤ÈÈï³²½÷À¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥º¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¡×¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î´Ø·¸¡×¤«¤éÄûÀµ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿µ¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¶µê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢Æ±¶É¤ÎÆÃÈÖ¤â´ÇÈÄ¡Ö·î9¡×¤â¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹5»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£