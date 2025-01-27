¡ÖWÇÕ²¦¼Ô¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡Ä¡×¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òµß¤Ã¤¿¿·±Ô¥³¥ê¥¢¡¼¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÀä»¿¤Ë¡Ö¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍMF¥È¥Ó¡¼¡¦¥³¥ê¥¢¡¼¤¬¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò´î¤ó¤À¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
26Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç78Ê¬¤Ë¤³¤¸³«¤±¤ë¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥³¥ê¥¢¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¿É¤¯¤â¸ø¼°Àï2Ï¢¾¡¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¥³¥ê¥¢¡¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÎÏ¤Ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿21ºÐ¤ò¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎÃË(¥³¥ê¥¢¡¼)¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¼êËÜ¤À¡£ËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£Èà¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¡×
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥³¥ê¥¢¡¼¼«¤é¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉÈà¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢¥¿¥Õ¤Ê´Ä¶¤À¡×
¡Ö¤À¤±¤ÉÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¤¿¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
26Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç78Ê¬¤Ë¤³¤¸³«¤±¤ë¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥³¥ê¥¢¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¿É¤¯¤â¸ø¼°Àï2Ï¢¾¡¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎÃË(¥³¥ê¥¢¡¼)¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¼êËÜ¤À¡£ËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£Èà¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¡×
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥³¥ê¥¢¡¼¼«¤é¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉÈà¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢¥¿¥Õ¤Ê´Ä¶¤À¡×
¡Ö¤À¤±¤ÉÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¤¿¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é