ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。1月25日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(1月25日(土)付)を発表しました。

初登場! 同曲は、1月15日(水)にリリースされたニューアルバム『GOLD』のリードトラックです。初登場! 今回の放送では、ゲストパートにOKAMOTO'S・オカモトショウさん(Vo.)が登場。22日(水)にリリースされ、同曲も収録されているアルバム『4EVER』のお話などを伺いました。

(左から)ジョージ・ウィリアムズ、オカモトショウさん、安田レイ



先週の5位から3ランクダウン↓ 2月5日(水)リリースのミニアルバム『AWAKE』のリードトラック。現在、全国ツアー「NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”」を開催中です。初登場! 同曲は、1月からスタートしたアニメ「SAKAMOTO DAYS」のオープニングテーマに起用されています。先週の3位から3ランクダウン↓ 1月13日(月・祝)に配信リリースされたメジャーデビューシングルです。先週の4位から1ランクダウン↓ 人気VTuberの星街すいせいさんとカラオケに行ったtuki.さん。YOASOBI「アイドル」やCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」などを歌い、最後に同曲を2人でデュエットしました。先週の2位から2ランクダウン↓ 同曲は、1月3日(金)にリリースされたデジタルシングルです。初登場! 同曲は、現在放送中のアニメ「薬屋のひとりごと」第2期のオープニングテーマに起用されています。先週の1位から1ランクダウン↓ サザンオールスターズは、全国ツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。1月28日(火)、29日(水)には兵庫県・神戸ワールド記念ホールでおこなわれます。そして、今週の第1位は……?初登場! 同曲は、1月からスタートしたドラマ「プライベートバンカー」(テレビ朝日系)の主題歌で、2月26日(水)のCDリリースに先がけて、1月15日(水)に配信リリースされました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ