Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ÖµÙ¤à¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡ª¡×º£Ç¯¤ÎÀµ·î¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¡©
1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¤³¤ÎÆü¤ÏÆ£ß·¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Âç¿¹¤È¼ã°æ¤Î2¿Í¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ä¤Ïº£Ç¯¤ÎÀµ·î¡¢¥ß¥»¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²ÎÈÖÁÈ¤ò3²ó°Ê¾å´ÑÊÖ¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª °ìÈÖ´ÑÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª2024¢ª2025¡×¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¯¤ó¡ÊÂç¿¹¡Ë¤¬¡¢¤Ò¤í¤Ñ¡Ê¼ã°æ¡Ë¤ÈÎÃ¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤òÅÝ¤·¤Æ²æÀè¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Äï¤È5²ó°Ê¾å´¬¤Ìá¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ªÀµ·î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê17ºÐ¡Ë
#CDTV¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥Ö https://twitter.com/hashtag/CDTV%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw Ç¯±Û¤·SP⚡️— CDTV (@TBSCDTV) December 31, 2024 https://twitter.com/TBSCDTV/status/1874114657772069252?ref_src=twsrc%5Etfw
ËÜÈÖÄ¾Á°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¼Â¶·Ãæ¤À¤è¡ª
¤³¤³¤Ç
NHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é°ÜÆ°Ãæ¤Î#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ¤«¤é
¤ª¼Ì¿¿ÅþÃå💖
¥ß¥»¥¹¤Î³§¤µ¤ó¡ª🍏
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹✌️
µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á💫
Ä«5»þ¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ö¡ª🎶#CDTV https://twitter.com/hashtag/CDTV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#TBS https://twitter.com/hashtag/TBS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/dMBixhnAri https://t.co/dMBixhnAri
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¼ã°æ¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£
Âç¿¹¡§ÊÌ¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤Ê¤¯¡ª
¼ã°æ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡ª µîÇ¯¤Î¡ÖCDTV¡×¤Ç¸µµ®¤¬¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ·ÈÂÓ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£Ç¯¤ÏËÍ¤È¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ö
Âç¿¹¡§¤ªÀµ·î¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡© µÙ¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ã°æ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¤Í¡ª ¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬1¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤¬YouTube¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö²¿´Ñ¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤ò±Êµ×¤Ë»È¤ï¤»¤ëÊýË¡¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¸µµ®¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
Âç¿¹¡§¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª ¤â¤¦¡¢¿²Àµ·î¤Ç¤¹¤Í¡£¿²¤¹¤®¤ÆÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ã°æ¡§X¤Ç¤â¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡ª¡Ö¤ªÀµ·î¤ÏµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¡£
À©ºî´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢— Âç¿¹¸µµ® / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) January 1, 2025 https://twitter.com/MotokiOhmoriMGA/status/1874321394668101829?ref_src=twsrc%5Etfw
¤ªÀµ·î¤Ï¤ªµÙ¤ß¡ª
µÙ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¤Ê¤ó¤Ë¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Æü¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡ª¡ª¡ª²¿Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª
Âç¿¹¡§¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏ¢Íí¤â¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¡¢²¶¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§µÕ¤Ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§µÙ¤à¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡ª ·ë¶É»ä¡¢º£À©ºî´ü´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤µ¡¢µ×¡¹¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤·¤¿¤è¤Í¡ª ³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡ª
¼ã°æ¡§ÌÌÇò¤¤¤Í¡ª ÇòÇ®¤·¤¿¤·¡ª ¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤é¤Î¡ª
Âç¿¹¡§¤½¤¦¤¤¤¦²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLE¼ã°æÞæÅÍ¡¢Âç¿¹¸µµ®
----------------------------------------------------
1·î20Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡1·î28Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/