¥ª¥¿³è¤Î¤¿¤á¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ø¡£¤¹¤ë¤ÈÎÙÀÊ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸åÇÚ!?¡¿¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£¡Ê6¡Ë
¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤Æ¿ôÇ¯¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¦¤È¤Ï¡ª¡¿¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£¡Ê1¡Ë
²ñ¼Ò°÷¡¦»Ô°æ Åì¡Ê¤¢¤¬¤ê¡Ë¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿¥²¡¼¥à¤Î¼Â¶·ÇÛ¿®¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âà¼ÒÁ°¤Ë¡Öº£Æü¤Ï8»þ¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¸åÇÚ¡¦ÊÂÌîÊ¿ÂÀ¤¬¡Ö8»þ¤«¤éÇÛ¿®¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡ª ¤Þ¤µ¤«¡¢¿¦¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇ®¿´¤Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¤È¤Ï¡Ä¡£
°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸åÇÚ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ»Å»ö¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤¤¤¤¥ä¥Ä¤À¤±¤ì¤É¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¥Ð¥ì¤ÏÌ¿¼è¤ê--¡£ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤È½Å²Ý¶â¥ê¥¹¥Ê¡¼¡¢2¿Í¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é¡õ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£1¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥ß¥Ä¥³¥·Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥ß¥Ä¥³¥·¡¿¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£1¡Ù