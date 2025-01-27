¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¡Ä¡×°²½¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî´Ä¶¤Ë·üÇ°¤ÎÀ¼¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÀµ¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯1·î26Æü¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑTV¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëOTT¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÆ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë´ë¶È¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ÎÃæ¡¢¹âÆ¤·¤¿¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤é¤Î½Ð±éÎÁ¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî´Ä¶¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÎô°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ªÎÙ¤ÎÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¼ç±é¥¯¥é¥¹¤ÎÇÐÍ¥¤Î½Ð±éÎÁ¤Ï¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â1ÏÃ Åö¤¿¤ê300Ëü±ßÁ°¸å¡£ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÁí½Ð±éÎÁ¤ÏÀ©ºîÈñ¤Î20¡ó¤Û¤É¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â30¡ó¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¡¢¼çÌò¤Ï1ÏÃÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß°Ê¾å¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¡Á4ÇÜ¡¢Â¿¤±¤ì¤Ð10ÇÜ¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼ç±é¥¯¥é¥¹¤Î¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤Î1ÏÃÅö¤¿¤ê½Ð±éÎÁ¤Ï3²¯¡Á4²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3260Ëü¡Á4348Ëü±ß¡Ë¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10²¯¥¦¥©¥ó¤â¤é¤¦ÇÐÍ¥¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Netflix´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËÀ©ºîÈñ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ì¤Ð·ë²ÌÅª¤Ë¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹âÆ¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î½Ð±éÎÁ¤äÀ©ºîÈñ¤ò¼õ¤±¡¢OTT´ë¶È¤ÏÆüËÜ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºîÈñ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬ºî¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï1ÏÃÅö¤¿¤ê20²¯¥¦¥©¥ó¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï10²¯¥¦¥©¥ó¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾ð½ï¤Ï´Ú¹ñ¤È»÷¤Æ¤¤¤ÆÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢OTT´ë¶È¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤ÆüËÜ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À©ºîÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºîËÜ¿ô¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£22Ç¯¤Ï141ËÜ¡¢23Ç¯¤Ï123ËÜ¡¢24Ç¯¤ÏÌó100ËÜ¡¢º£Ç¯¤ÏÌó80ËÜ¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¡¦¥¸¥ã¥ó¥¦¥óKDDIÁí¹ç¸¦µæ½êÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¤Ï¡¢Æü´Ú¤ÎÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Î½Ð±éÎÁ¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤ä½Ð±éÎÁ¤Î´·½¬¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢µÞ·ã¤ËÀ©ºîÈñ¤È½Ð±éÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¶¥ÁèÎÏ¤âÈ÷¤¨¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀµ¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä±é½Ð¤Ê¤É¤¬¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¹Í¤¨¤ëÐþËý¡Ê¤´¤¦¤Þ¤ó¡Ë¤ÊÇÐÍ¥¤¬K¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌÇ¤Ü¤¹¡×¡Ö´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Î¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÎµëÎÁ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÙ¤Ï¼ç±é¥¯¥é¥¹¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£Âç¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¯Ã±°Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö±Ç²è´Û¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¤è¤êÇÐÍ¥¤Î½Ð±éÎÁ¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ë¤Ù¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹â¤¹¤®¤ëÇÐÍ¥¤Ï»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤ä¤í¤¦¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¤è¡×¡Ö½Ð±éÎÁ¤Î¹â¤¤¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Netflix¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍÌ¾ÇÐÍ¥¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë