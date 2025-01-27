¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µÆüËÜ¡¢OPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç¡¢À¤³¦²¦ºÂÄ©Àï·Ð¸³¤â¤¢¤ëÏÂµ¤¿µ¸ã»á¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ê43¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÁ°¸þ¤¶µ¼¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÈÆ±¤¸³¬µé4ÃÄÂÎÅý°ì¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÏÂµ¤»á¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢³¬µé¤¬¶á¤¤¤³¤È¤«¤éÂç¶¶¥¸¥à¤«¤é°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤¬¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤äÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¥±¥¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ºÙÀî»á¤ÏÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤âÍè¤¿¤¬¡Ö¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÏÂµ¤»á¤ÏWBO¡½AP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÀï¤¤¡¢12RÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë°æ¾åVSÃæÃ«¤ÎÄº¾å·èÀï¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤ÏÀï¾ì¤Î³¬µé¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ê¤é°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤Î¸åÈ¾KO¾¡Íø¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤À¤Ã¤¿¤é°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤À¤Ã¤¿¤éÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ê°æ¾å¤Î¡Ë¥Ù¥¹¥È¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ê¤é°æ¾å¾°Ìï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬È½Äê¤Ç¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤Î±ó¤¤µ÷Î¥¤«¤é¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤¬¤Ð¤Á¤³¤ó¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¡ÄKO¤Ï¡Ä¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬²¿¤«µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡