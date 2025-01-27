¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼È¬ÌÚÛÙ£´·îÂ´¶È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÈ¬ÌÚÛÙ¡Ê21¡Ë¤¬¡¢4·î30Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·ëÀ®10¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬27Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
È¬ÌÚ¤Ï21Ç¯¤Ë¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Ìó3Ç¯È¾³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡Ö²ÃÆþÅö½é¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºòÇ¯Â´¶È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼·ëÀ®10¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÂ´¶È¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤¿¡ÖÂ´¶È¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬ÌÚ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤·Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤âµã¤¤¤Æ¤âÂ´¶È¤Þ¤Ç»Ä¤ê3¥«·î¡ª¡¡²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡È¬ÌÚÛÙ¥³¥á¥ó¥È
»ä¡¢È¬ÌÚÛÙ¤Ï4¡¿30¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼·ëÀ®10¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈµÚ¤Ó¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯È¾¡¢Âô»³¤Îµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âô»³¤ÎÄ©Àï¤ò¤·Â³¤±¡¢¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÏ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢4¡¿30¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÎÂ´¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¿É¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢Âô»³¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¶»¤Ë¡¢Â´¶È¸å¤Ï¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤·Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤âµã¤¤¤Æ¤âÂ´¶È¤Þ¤Ç»Ä¤ê3¥«·î¡ª¡¡²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
2025Ç¯1·î27Æü¡¡¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡È¬ÌÚÛÙ